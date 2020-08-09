Сльози рікою: Віктор Павлік поділився зворушливим відео з сином і розбурхав мережу

Віктор Павлік (фото: facebook.com/vpavlik100)

Віктор Павлік досі не вірить, що сина більше немає поруч

Український співак Віктор Павлік досі переживає втрату молодшого сина Павла та всіляко намагається донести це до громадськості. Виконавець розмістив зворушливий відеоролик на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

На ньому зафіксовані щирі зізнання хлопця у любові до батька. Спочатку в глибокому дитинстві, а після - незадовго до смерті. "Просто без слів", - підписав відео Віктор Павлик.

На першому фрагменті ще маленький Павло вибіг до зоряного батька на сцену і сказав у мікрофон: "Тату, я тебе люблю". В останні дні життя, лежачи на лікарняному ліжку, онкохворий син вимовив ті ж слова.

Віктор Павлік і син (відео: instagram.com/viktorpavlik)

Користувачів зворушив цей ролик. Шанувальники вирішили підтримати українського співака та висловили слова підтримки:

Віктор, я розумію що триматися зараз дуже важко і боляче говорити, читати і думати, як жити далі. Але я Вас прошу триматися і жити далі. Ваш син, я впевнений, він би не хотів, щоб ви падали духом і здавалися. Ми є у Вас, а Ви у нас.

Сльози просто рікою від цих слів... Шкода цю молоду дитину, просто немає слів, скільки могло бути життя у цього хлопчика. Мрій, надій, але... дуже шкода, дуже... Тримайтеся і вірте, що колись зустрінетесь.

Мої співчуття.

Дуже шкода.

Мої співчуття рідним. Тримайтеся, це дуже важко втрачати близьких.

Нагадаємо, що дружина Віктора Павліка нарвалася на критику за "шикарний" відпочинок, але гідно відповіла хейтерам.