UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Слепой уличный музыкант из Харькова мощно спел Синатру, заставив всех открыть рты от восторга

Автор: Светлана Мащенко

Геннадий Суменков из Харькова слепой с детства. Он говорит, что мечтает нести радость людям, выступая в парках и метро. Его иногда называют харьковским самородком, ведь 31-летний парень никогда не учился джазовому пению.

Свои способности Гена пришел показывать на шоу "Україна має талант". Как это было - смотрите ниже в нашем материале Styler.

Молодой человек показал мощный вокал, спев всемирный хит Френка Синатры My Way. Своим выступлением он растрогал зрителей и судей, которые вышли на сцену, чтобы лично сказать "Да" парню.

Слепой с рождения, он говорит, что всегда видел красоту мира через музыку. Получил высшее образование в музыке, поет в парках и метро.

Фото: Геннадий Суменков (пресс-служба)

Мечтает стать известным вопреки дискриминации, хочет найти продюсера и свой путь в искусстве.

"Это было очень круто, Гена! У вас невероятный талант и слух! Мы все говорим вам "да"!" - сказал Сергей Притула.

В десятом сезоне шоу Україна має талант судят Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот.

Шоу выходит по субботам в эфире канала СТБ, отбирая лучших из лучших среди одаренных украинцев. В эти выходные уже показали девятый выпуск проекта.

Ранее мы писали, что единственная в Украине пара детей-танцоров с синдромом Дауна поразила сверхспособностями.

Также сообщалось, что слепая 44-летняя украинка шокировала танцем на пилоне, показав пример всем нам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Україна має талант