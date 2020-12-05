Слепая женщина растрогала украинских воинов, связав им 2100 пар перчаток (фото)

Во всем мире 5 декабря отмечается День волонтера. В МВД Украины в этот день поблагодарили 62-летнюю женщину, которая преподнесла украинским военным подарок, сделанный своими руками. Так, женщина передала военным 2100 пар эксклюзивных перчаток, которые она связала самолично. Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

В МВД решили рассказать трогательную историю о волонтере с большим сердцем – Валентине Мазурик. Как сообщается, еще в детстве она лишилась зрения. Несмотря на это женщина решила помогать украинской армии тем, чем может. Там, волонтерка связала для защитников Украины более 2100 пар эксклюзивных перчаток.

Валентина Мазурик (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Также в МВД добавили, что женщина начала вязать, когда ее сын ушел в АТО.

"Ее сын с первых дней войны ушел добровольцем на восток, поэтому волонтер не понаслышке знает о потребностях бойцов. Чтобы научиться этому ремеслу, ей понадобилось около 10 месяцев, потому что не так легко вслепую справляться с нитками и спицами. И непреодолимое желание помочь военным, и упорный труд помогли ей стать настоящей мастерицей. Спасибо Валентине Михайловне за ее кропотливый труд, помощь и заботу", – добавили на странице учреждения.

Слепая женщина подарила 2100 пар перчаток украинским воинам (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Стоит напомнить, что 5 декабря ежегодно отмечается Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития для повышения осведомленности о вкладе добровольцев и привлечения людей в качестве добровольцев в решение социальных проблем в мире.

Напомним, что ранее жена пациента, которому во Львове сделали пересадку сердца, написала письмо со словами благодарности семье анонимного донора.

Также мы писали, что ранее волонтер рассказала о состоянии медицинской системы и почему Украине срочно нужен локдаун.