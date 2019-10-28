Было слегка страшно: известная телеведущая Елена Кот похвасталась новым хобби (фото)

Известная украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "Головна тема" и информационной программы "Сегодня" на канале "Украина" Елена Кот давно увлекает настольным теннисом, фитнесом и любит путешествовать. А теперь Елена нашла себе еще одно хобби. В интервью Styler журналистка рассказала о своем новом увлечении - стендовой стрельбе, или в народе "пострелушках"

Елена, общепринято думать, что оружие – это не женская стезя. Чем вас увлек стрелковый спорт?

Во-первых, если вы посмотрите соревнования по стендовой стрельбе (это олимпийский вид спорта), то поймете, что женщин, занимающихся этим видом спорта, не меньше, чем мужчин. Во-вторых, среди стреляющих – и дети от 12 лет и ветераны вполне преклонного возраста. Итак, первое преимущество этого вида спорта – высокая лояльность к полу и возрасту. Второе: стрельба по тарелочкам не требует длительного обучения. Новички, которые прежде никогда не держали оружие в руках, очень быстро начинают попадать по летающим мишеням. Кроме того, это занятие не требует серьезных финансовых затрат. И, наконец, это чудесное развлечение и способ отдохнуть.

Елена Кот (фото: пресс-служба)

Как давно занимаетесь стрельбой?

Именно стендовой стрельбой увлеклась совсем недавно. Буквально в начале этого лета. В один прекрасный день позвонили друзья и пригласили поехать пострелять по тарелочкам. Нас собралась довольно большая компания – человек восемь. Если описать атмосферу, которая возникает во время таких мероприятий, то это очень весело, драйвово и прикольно. Честно признаюсь, я не сразу решилась стрелять. Вообще в тот день я поехала с друзьями, чтобы просто посмотреть, как это происходит, и провести весело время. Я никогда не стреляла из двустволки. Было немного неловко и даже слегка страшно. Но, когда увидела, что такие же новички, как я, практически сразу начали попадать по тарелкам, то проснулся азарт! Думаю, а чем я хуже? Я тоже так смогу. В общем, один выстрел, второй, и с третьего раза попала по летящей тарелочке.

Можно ли расценивать это хобби как желание быть сильнее, выносливей?

Возможно, для кого-то и так. Но для меня – абсолютно нет. Это просто развлечение в выходной день. Приятное времяпрепровождение с друзьями. Это ж все происходит под открытым небом. Мы берем с собой чай-кофе-бутерброды. Общаемся, веселимся, радуемся друг за друга, когда кто-то попадает по мишени, подкалываем, если же – нет. В общем, это просто хобби и ничего больше.

Есть ли какие-то опасные аспекты этого хобби?

Разумеется, ведь речь же идет об общении с оружием. Поэтому, на площадке обязательно присутствует инструктор, который следит за соблюдением техники безопасности.

Елена Кот (фото: пресс-служба)

То есть Вы занимаетесь стрельбой с тренером?

Да, и он не только следит за техникой безопасности, но и обучает различным упражнениям, смотрит на стойку, вкладку, дает советы, что нужно подкорректировать для более точной стрельбы.

А нужна специальная экипировка, одежда для тренировок?

Да, есть множество аксессуаров для занятий стрельбой. Что желательно иметь - это наушники для защиты ушей, которые подавляют звуки выстрелов. И стрелковые очки: для защиты глаз от вылетающей гильзы и для улучшения видимости в различных погодных условиях. Остальное – хорошо, но необязательно иметь: специальную жилетку – разгрузку - с большими карманами для патронов и мягкой нашивкой в области груди для смягчения отдачи от ружья. У стрелков, которые занимаются профессиональной стрельбой, можно увидеть на обуви специальный язычок – в него упирают ствол разряженного ружья, пока отдыхают или ждут своей очереди. А еще используют перчатки для стрельбы в прохладную погоду. Но вообще, главное требование к одежде, когда едешь на "пострелушки" – это удобство.

Я так понимаю, вы новичок в стрельбе. Но может быть есть уже какие-то достижения, которыми можно похвастаться уже сейчас?

Пока особыми достижениями похвастаться не могу. Я не волшебник - я только учусь (смеется). Но тем прекрасен этот вид спорта, что не обязательно им заниматься с детства, чтобы стать чемпионом. Любой желающий при наличии определенных способностей может в перспективе стать успешным спортсменом.

Елена Кот (фото: пресс-служба)

Есть ли у вас какое-либо средство самообороны на каждый день? Травматический пистолет, газовый баллончик, электрошокер?

Конечно, есть. Но что именно, позвольте не уточнять, чтобы это оставалось моим секретным оружием.

Планируете в дальнейшем принимать участье в соревнованиях?

Нет, не планировала. Разве что в импровизированных – среди любителей.

Елена, вы ведущая общественно-резонансного проекта на одном из самых рейтинговых каналов в Украине. Не задумывались ли вы, что можно бы было использовать навыки стрельбе в профессиональной деятельности? Может быть вести какую-то другую программу?

Спасибо за идею. Я об этом подумаю. Но пока у меня есть достаточно других идей для реализации.

Закончите фразу; "Благодаря стрельбе я…"

Разряжаюсь.

Елена Кот (фото: facebook.com/KanalUkraina.OlenaKot)