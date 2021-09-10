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В Славянске любитель "русского мира" напал на ветерана АТО, но отмазался перед "копами"

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Славянск, Пятница 10 сентября 2021 11:56
В Славянске любитель "русского мира" напал на ветерана АТО, но отмазался перед "копами" В Славянске на ветерана АТО напали за замечание (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Донецкой области в городе Славянск напали на ветерана войны на Донбассе. Дело в том, что он сделал замечание мужчине в футболке с гербом России, тот ответил агрессией и неадекватностью.

Об этом сообщил Сергей Стерненко на своем YouTube-канале.

Ветеран АТО по имени Антон ехал к жене и детям, когда на улице увидел мужчину в футболке с надписью "Россия". Он сделал замечание, ведь это страна является агрессором. Но любитель оккупантов решил пойти на конфликт и сообщил, что в футболке с гербом России нет ничего такого. Мало того, указал бывшему военному, что у него на машине виднеется флаг Украины.

"Я не буду снимать футболку", - заявил ветерану АТО любитель "русского мира".

На этом он не угомонился и распылил в участника боевых действий газ из перцового баллончика.

Ветеран АТО решил обратиться в полицию. Вместе с правоохранителями ветеран АТО пошел в квартиру своего соседа. Тот не стал отпираться и подтвердил, что у него действительно есть одежда с российской символикой. Он пытался оправдать себя тем, что решил надеть футболку по необходимости.

По словам мужчины, он шел выбросить мусор, а другой чистой одежды у него не оказалось.

В полиции не стали открывать производство против мужчины с перцовым баллончиком.

Как мы ранее писали, под Одессой проучили маршрутчика-хама, который отказался везти ветерана АТО.

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