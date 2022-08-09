"Солодке не заважає схудненню": тренер вщент зруйнував міфи про ЗОЖ і ПП

Виявляється, щоб успішно худнути, не обов'язково повністю відмовлятися від таких "страшних" для фігури продуктів, як картопля, хліб, макарони чи, не дай боже, солодощі.

Про це розповів тренер і нутриціолог Віктор Мандзяк.

Які помилки при схудненні допускає більшість з нас

За словами тренера, деякі його підопічні з'їдають по півплитки шоколаду щодня (і не "корисного" чорного, а того, що їм подобається).

При слові "схуднення" більшість уявляє такий собі "харчовий аскетизм", де нема солодкого, хліб - в смітник, після шостої не їсти, а тренуватися треба так, щоб на завтра не встати.

Звісно, можна й так. Але як довго ви витримаєте?

Фото: Дозвольте собі трохи смачненького під час дієти (freepik)

Тотальна заборона призводить до зривів

Коли ви забороняєте собі улюблені продукти, з кожним днем хочете їх їсти більше й більше. І одного разу зриваєтесь, що може призвести до безконтрольного поїдання всього, що бачите.

"Чи не вигідно дозволити людині трохи солодкого, вписавши його в калораж? Грубо, в 1400 калорій вписати все, що дасть людині всі необхідні її тілу речовини і ситість, а 250 калорій залишити для душі. Людина і сита і не відчуває себе обділеною", - пише Віктор Мандзяк.

ПП і ЗОЖ в теорії - це корисно, а на практиці витримувати цей аскетизм не здатен майже ніхто.

"Солодке не перешкоджає схудненню, а, враховуючи психологічний аспект питання, навіть дуже помічне в цій справі", - резюмував тренер.