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Скрывают, что были за границей: врач скорой рассказала о вызовах к больным COVID-19

STYLERКоронавирус    15.04.2020 - 15:11
Скрывают, что были за границей: врач скорой рассказала о вызовах к больным COVID-19
Коронавирус в Украине (фото: РБК-Украина)

Коронавирус продолжает распространяться по Украине, врач скорой помощи рассказала о вызовах к больным COVID-19

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 3 764 человек, из них 108 скончались от различных осложнений, вызванных инфекцией. Врач 11-го отделения скорой помощи Киева Оксана Сысак рассказала о выездах к людям с подозрением на COVID-19.

По словам врача, больные коронавирусной инфекцией, когда вызывают скорую помощь часто скрывают, что были за границей или контактировали с родственниками, которые прилетели из-за границы. Бывает еще, что они не сообщают о каких-то симптомах. При этом этим они подвергают опасности врачей.

"Поэтому ты едешь на вызов и никогда не знаешь, какой будет "бонус", что это будет за болезнь. И я говорю коллегам: сейчас, пожалуй, каждый вызов скорой мы должны воспринимать как возможный случай коронавируса", - рассказала врач в интервью изданию "Буквы".

По ее словам были случаи, когда человек жаловался на боли в сердце, его привезли в профильную больницу с инфарктом, а потом оказалось, что он заражен COVID-19.

Поэтому каждому пациенту приходиться перезванивать и спрашивать, не контактировал ли он с больным коронавирусом, и не болеет ли кто-нибудь из соседей.

Оксана Сысак также считает, что в будущем количество зараженных будет увеличиваться пока не настанет пик. Она надеется, что с приходом теплой погоды и с сознательной позицией граждан больных будет становиться меньше.

Напомним, что медики рассказали, какая опасность от коронавируса может грозить ребенку.

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