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Приховують, що були за кордоном: лікар швидкої розповіла про виклики до хворих COVID-19

STYLERКоронавірус    15.04.2020 - 15:11
Приховують, що були за кордоном: лікар швидкої розповіла про виклики до хворих COVID-19
Коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)

Коронавірус продовжує поширюватися по Україні, лікар швидкої допомоги розповіла про виклики до хворих COVID-19

Коронавірус в Україні зафіксований вже у 3 764 осіб, з них 108 померли від різних ускладнень, викликаних інфекцією. Лікар 11-го відділення швидкої допомоги Києва Оксана Сисак розповіла про виїзди до людей з підозрою на COVID-19.

За словами лікаря, хворі коронавірусною інфекцією, коли викликають швидку допомогу часто приховують, що були за кордоном або контактували з родичами, які прилетіли з-за кордону. Буває ще, що вони не повідомляють про якісь симптоми. При цьому цим вони піддають небезпеці лікарів.

"Тому ти їдеш на виклик, і ніколи не знаєш, яким буде "бонус", що це за хвороба. І я кажу колегам: зараз, мабуть, кожен виклик швидкої ми повинні сприймати як можливий випадок коронавіруса", - розповіла лікар в інтерв'ю виданню "Букви".

За її словами, були випадки, коли чоловік скаржився на болі в серці, його привезли в профільну лікарню з інфарктом, а потім виявилося, що він заражений COVID-19.

Тому кожному пацієнтові доводиться телефонувати і питати, чи не контактував він з хворим коронавірусом, і не хворіє хто-небудь з сусідів.

Оксана Сисак також вважає, що в майбутньому кількість заражених буде збільшуватися поки не настане пік. Вона сподівається, що з приходом теплої погоди і зі свідомою позицією громадян хворих ставатиме менше.

Нагадаємо, що медики розповіли, яка небезпека від коронавіруса може загрожувати дитині.

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