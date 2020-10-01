Скрытый рисунок под изображением Моны Лизы: ученые сделали важное открытие (фото)

Гениальный итальянский художник и изобретатель Леонардо да Винчи создал свою легендарную картину "Мона Лиза" с использованием ранее неизвестного подготовительного эскиза.

Об этом говорят результаты нового высокотехнологичного исследования шедевра, передает портал news.artnet.com.

Благодаря мультиспектральному анализу были выявлены слабые следы угольного рисунка, что свидетельствуют о технике спольверо, при которой художник прокалывал крошечные дырочки по контурам рисунка и использовал угольную пыль для переноса изображения на холст.

В 2004 году Лувр позволил исследователю сделать снимки "Моны Лизы", и с тех пор он годами изучал более 1650 полученных изображений.

Благодаря своей камере Lumiere Technology с новаторским "методом усиления слоев" ученый смог обнаруживать свет, отраженный на 13 длинах волнах, основываясь на работе инфракрасной фотографии, которая ранее использовалась в создании видимых невооруженным глазом деталей, скрытых под поверхностью картины.

Под изображением "Моны Лизы" Леонардо да Винчи обнаружили новый рисунок (фото предоставлено Паскалем Коттом / news.artnet.com)

Котт смог определить основные угольные линии в более светлых областях картины, используя комбинацию фотографии в ближнем инфракрасном диапазоне и инфракрасной рефлектографии. Так, оптическая система позволяет видеть очень мелкие детали, а высокая чувствительность - очень сильно усиливать слабый сигнал.

Это первый раз, когда спольверо замечено на знаменитой картине, что повышает шансы обнаружить эскиз Моны Лизы, сделанный рукой Леонардо, и что на нем будет немного другая поза - рисунок показывает, что художник внес коррективы в окончательную композицию.

В документе отмечается, что эскиз, возможно, использовался для создания других копий картины, например, версии, принадлежащей Прадо в Мадриде.

Исследование Котта выявило другие ранее невидимые детали - то, что кажется заколкой для волос прямо над головой Моны Лизы, чего не было в моде во Флоренции во время создания картины.

По словам Котта, шпилька дает возможность предположить, что картина была не портретом, но аллегорической работой или изображением "нереальной женщины, похожей на богиню".

Фото "Моны Лизы" Леонардо да Винчи раскрывает скрытые секреты, в том числе рисунок спольверо (фото предоставлено Паскалем Коттом / news.artnet.com)

Ранее сообщалось, что ученым удалось разгадать загадку да Винчи о мышцах сердца, которые играют жизненно важную роль.

Напомним, ранее специалисты смогли "расшифровать" "Черный квадрат" Малевича.