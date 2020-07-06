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Скрытая пневмония: врачи назвали все опасные симптомы

STYLERЖизнь    06.07.2020 - 22:55
Скрытая пневмония: врачи назвали все опасные симптомы
Признаки скрытой пневмонии у человека (Коллаж РБК-Украина)

Медики назвали признаки скрытой пневмонии у человека

Острые респираторные заболевания и простуды часто вызывают осложнение в виде воспаления легких. Однако далеко не всегда симптомы этого заболевания явные и наталкивают на мысль, что с организмом что-то не в порядке.

Пневмония – это инфекция легких, которая возникает при попадании возбудителя болезни в носоглотку. Обычно она незаразна, но с ней сталкиваются в любом возрасте. В особой группе риска находятся дети до двух лет и люди старше 50 лет. Терапевт Светлана Зубаилова рассказала, какие признаки у скрытой пневмонии. Об этом пишет Ivona.

Врач объяснила, что главная опасность пневмонии заключается в том, что она маскируется под другие заболевания и отличить ее от обычных простуд невозможно до тех пор, пока она не станет серьезной. Заниматься самолечением категорически нельзя, так как пневмония может стать причиной летального исхода. На ранних стадиях она несильно отличается от других респираторных заболеваний и у больного может отсутствовать кашель и температура.

Признаки скрытой пневмонии:

  • Сильный озноб и ощущение, что вас морозит, но температура при этом не выше 37-37,4 градусов.
  • Сильная слабость, любое движение дается с усилием, постоянно хочется лечь.
  • Постоянная сонливость и вялость.
  • Затрудненное дыхание, особенно носовое, сипение в горле при вдохе и выдохе.

Как объясняет врач, эти симптомы могут появиться не сразу, а в процессе болезни. Особенно, если человек на ногах перенес ОРВИ или простуду. Может создаться впечатление, что болезнь уже прошла, но потом появляются опасные симптомы.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали список продуктов, которые вызывают аллергию.

А также рассказывали о том, что язык человека может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины болезньсимптомы
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