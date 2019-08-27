Скотский патриотизм: в России коров нарядили в форму солдат Красной армии (видео)

В России в Брянске на ярмарке достижений сельского хозяйства организаторы проявили "креатив" и нарядили коров в советскую солдатскую форму. Буренкам на голову надели пилотки и шапки-ушанки с кокардой, а на туловище накинули шинель. Соответствующее видео опубликовал местный предприниматель и блогер Александр Коломейцев на своем YouTube-канале.

Мужчина назвал ролик "Брянская ярмарка губернаторского тщеславия или корова солдат".

"В Брянске происходит ежегодня Свенская ярмарка, где должны быть представлены достижения сельского хозяйства. Уже у нас показывали поросят убитых в форме партизан. Смотрите, что творится... Смотрите, какой патриотизм. Это корова, одетая в форму солдата советской армии... Еще автомат где у нее? Скажите, ну как можно пилотку на корову надеть?" - возмущается автор видео.

В России на ярмарке в Брянске коров нарядили в форму советских солдат (Фото: скриншот)

Коломейцев тут же поинтересовался у других посетителей ярмарки, как они расценивают такие действия организаторов. Люди по разному отнеслись к решению надеть на коров в стойлах солдатскую форму.

"Очень хорошо, все красиво, замечательно. Это патриотизм", - сказал один из мужчин.

"Это скотский патриотизм!" - не согласился с ним блогер.

"Это супер!" - остался при своем мнении россиянин.

Одна из женщин, напротив, раскритиковала "мобилизацию" коров.

"Это не нормально. Издевательство над коровой просто", - сказала она.

"Это над людьми, над памятью, над солдатами", - уточнил Коломейцев.

В России на ярмарке в Брянске коров нарядили в форму советских солдат (Видео: YouTube / Vdrebezgi32 Коломейцев)

Пользователи сети в своих комментариях были более категоричны и просто "разнесли" сомнительную инициативу организаторов ярмарки, которые нарядили коров в солдат, а еще возмущаются из-за реакции россиян, которые считают подобное нормальным.

Девушку, танцующею на Кургане Бессмертия Червякову, олицетворяющею здоровье и спорт, не имея умысла оскорблять чувства общества, штрафуют за неуважение к власти, а скот, умышленно одетый в форму людей, которые ценой своей жизни и здоровья дали право жить на этой земле, вот это преступление. Представляю ветеранов, которые увидят себя в лице этих животных, и как их потомки оценили их подвиг и приравняли их к скоту.

Как же деградировали люди, что память своих предков сравнивают с таким цирком.

Кто только не одевался в несчастных солдат: и шлюхи, и свиньи, и коровы, и всем плевать. А что, норм тема, говорят.

Большинство опрашиваемых на видео - просто растения с глазами, увы...

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С какой стороны изгороди скот?

Сюрреализм какой-то, ах, это же Россия.

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Люди сознательно отупляются властью посредством кремлевского телевидения. Ибо только кантуженый навязанным псевдопатриотизмом может считать что это все нормально.

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Как сообщалось ранее, в РФ в магазинах к 9 мая продавали "тапки победы". На необычной обуви, приуроченной к празднованию победы, нанесен принт в виде лиц советских солдат.