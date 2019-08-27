Скотский патриотизм: в России коров нарядили в форму солдат Красной армии (видео)

На животных в солдатской форме посетители реагировали спокойно
В России в Брянске на ярмарке достижений сельского хозяйства организаторы проявили "креатив" и нарядили коров в советскую солдатскую форму. Буренкам на голову надели пилотки и шапки-ушанки с кокардой, а на туловище накинули шинель. Соответствующее видео опубликовал местный предприниматель и блогер Александр Коломейцев на своем YouTube-канале.
Мужчина назвал ролик "Брянская ярмарка губернаторского тщеславия или корова солдат".
"В Брянске происходит ежегодня Свенская ярмарка, где должны быть представлены достижения сельского хозяйства. Уже у нас показывали поросят убитых в форме партизан. Смотрите, что творится... Смотрите, какой патриотизм. Это корова, одетая в форму солдата советской армии... Еще автомат где у нее? Скажите, ну как можно пилотку на корову надеть?" - возмущается автор видео.
В России на ярмарке в Брянске коров нарядили в форму советских солдат (Фото: скриншот)
Коломейцев тут же поинтересовался у других посетителей ярмарки, как они расценивают такие действия организаторов. Люди по разному отнеслись к решению надеть на коров в стойлах солдатскую форму.
"Очень хорошо, все красиво, замечательно. Это патриотизм", - сказал один из мужчин.
"Это скотский патриотизм!" - не согласился с ним блогер.
"Это супер!" - остался при своем мнении россиянин.
Одна из женщин, напротив, раскритиковала "мобилизацию" коров.
"Это не нормально. Издевательство над коровой просто", - сказала она.
"Это над людьми, над памятью, над солдатами", - уточнил Коломейцев.
В России на ярмарке в Брянске коров нарядили в форму советских солдат (Видео: YouTube / Vdrebezgi32 Коломейцев)
Пользователи сети в своих комментариях были более категоричны и просто "разнесли" сомнительную инициативу организаторов ярмарки, которые нарядили коров в солдат, а еще возмущаются из-за реакции россиян, которые считают подобное нормальным.
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