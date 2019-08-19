Скоро отмучимся уже: в сети появились фото из Крыма в разгар сезона

В сети показали, как выгляди анексированный Крым в разгар летнего сезона. Снимки опубликовал в своем Twitter пользователь под ником RoksolanaToday&Крым25%. Судя по фотографиям, туристического бума на полуострове не наблюдается.

"Евпатория. Заозерное. Вот и все... скоро отмучимся уже, август вторая половина", - подписал блогер фото, на котром видны пустынные пляжи.

На снимках можно увидеть отстутствие людей на пляже в Евпатории и Заозерном.

Фото: Пляжи в Крыму (twitter.com/krimrt)

Также блогер опубликовал фотографии с центрального железнодорожного вокзала в Симферополе. Судя по всему, ситуация печальная не только на пляжах.

"Симферополь, эталонная тоска ж.д.вокзал в августе", - написано под снимком.

Фото: Вокзал в Симферополе (twitter.com/krimrt)

Под снимками пользователи сети высказали свои эмоции в комментариях.

Був там декілька разів. Із задоволенням і зараз побував би. Кількість людей подобається. Якість - ні.

Неужели Робинзон Крузо свои фотки прислал, а где Пятница не вижу?

Скриншот комментариев (twitter.com/krimrt)

Как мы ранее писали, экологическая ситуация в оккупированном Крыму после выбросов из кислотонакопителя завода "Крымский титан" не становится лучше, даже спустя год после событий. Об этом сообщил активист из Армянска Владислав Пивовар.

Мы также сообщали, что издательство Papirus, которое влипло в грандиозный скандал из-за дневников с картой Украины без Крыма, признало свою ошибку.