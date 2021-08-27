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Скоро МАФы там будут: на Говерле устроили "базар" и продают воду по 100 грн (фото)

Автор: Людмила Жукова

В Карпатах предприимчивые торговцы даром времени не теряют. Так, на горе Говерла устроили настоящий базар. Там продают прохладительные напитки для туристов.

Об этом рассказали на странице "Хочу в гори" в Facebook.

В комментариях украинцы рассказали, что поллитра минеральной воды на горе продают по цене 100 гривен.

На Говерле устроили базар (фото: facebook.com/groups)

В комментариях к посту возникла буря негодования. Одни уверены, что торговле здесь не место, другие же сообщают, что, например, в Непале - это нормальная практика.

  • Шановні любителі гір. Перш ніж писати свої гнівні коментарі, поцікавтеся як справи на інших вершинах і інших країнах. Наприклад, у Непалі. Коли країна і самі жителі зацікавлені у розвитку туристичного бізнесу то крім торгівлі і сміття прибирається і інші супутні послуги надаються. До всього повинен бути розумний підхід.
  • Не розумію зчиненого крику. Всі знали що там продають хлопці. Наскільки мені відомо ще й прибирають там. Є попит - є пропозиція. А в більшості коментаторів пропозиція заборонити, посадити, вигнати. Це як у Шарікова - ‚Предлагаю все взять и поделить. Це можливо потрібно якось регулювати. Але нам би з джиперами розібратись спершу.
  • Не пiдемо бiльше на Говерлу.
  • Бізнес і на Говерлі бізнес.
  • Гнати звідти тих підприємців треба, щоб духу їх більше там не було та іншим не повадно було таке робити!

Как мы ранее писали, почему туристы выбирают иностранные курорты вместо украинских.

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Говерла