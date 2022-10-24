Скоро Хелловін 2022: що треба обов'язково встигнути до свята

Як відзначають Хелловін

У таке свято заведено вбиратися в костюми страшних і містичних істот - відьом, зомбі, вампірів та мумій. Зазвичай підлітки роблять костюми на Хелловін своїми руками.

Головним атрибутом Хелловіну є гарбуз. З овоча роблять прикраси і ліхтарики, а також готують різні страви та напої.

Зазвичай з гарбуза вирізують страшну пику, вставляючи всередину свічку. Саморобку називають "Світильник Джека". Її можна залишити на порозі або підвіконні будинку.

Ряджені ходять по вулицях, стукають в двері квартир і будинків, вимовляючи фразу "Гаманець або життя!" або "Цукерки, або смерть!" Якщо відмовити в такому проханні, то на сім'ю і житло можуть сипатися неприємності.

Окрім того, зазвичай прикрашають приміщення "страшними" атрибутами - павуками, павутиною та кажанами. Часто різні заклади роблять тематичні заходи і особливе меню до Хелловіну.

Додамо, що ті, хто не мають змоги долучитися до масових гулянь, проводять цей день, переглядаючи фільмів жахів.

Що не можна робити