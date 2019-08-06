Скончался знаменитый ученый Яков Шифрин

Фото: Яков Шифрин (wikipedia org)

В Харькове ушел из жизни выдающийся ученый Яков Шифрин

Яков Шифрин умер 6 августа в Харькове. Известному ученому было 99 лет. О его смерти сообщается на сайте городского совета. Всю свою жизнь ученый отдал любимому делу - радиофизике. Его обожали ученики, которые вспоминают его, как талантливого преподавателя и педагога.

"Яков Соломонович был действительно выдающимся ученым, который всю свою жизнь посвятил любимому делу – радиофизике. Его теории и открытия в этой сфере получили высшую оценку, как на Родине, так и за рубежом. Тысячи учеников с благодарностью вспоминают его как талантливого преподавателя. Яков Соломонович делал все возможное, чтобы Харьков по праву считался важнейшим интеллектуальным и научным центром страны", – говорится в сообщении.

Фото: Яков Шифрин (objectiv.tv)

Отметим, что Яков Шифрин был радиофизиком,специалистом в области теории антенн и распространения радиоволн, он создал статистическую теорию антенн. Также он является заслуженным деятелем науки и техники Украины.

Шифрин - автор более 380 научных работ, в том числе 14 монографий. Под его руководством подготовлено около 20 докторов и более 50 кандидатов наук.

Яков стал пожизненным действительным членом Международного института радиоинженеров (США), он был доктором технических наук, профессором. Участник Второй мировой войны, награжден пятью орденами и 20 медалями. В 2016 году ему дали звание "Почетный гражданин Харькова".

Как мы ранее писали, Вилли Токарев был экстренно госпитализирован несколькими неделями назад после обследования в одной из московских больниц. 4 августа стало известно, что артист умер из-за болезни.

Напомним, что ранее умер известный композитор и музыкант.