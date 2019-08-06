Помер знаменитий вчений Яків Шифрін

Фото: Яків Шифрін (wikipedia org)

У Харкові пішов з життя видатний вчений Яків Шифрін

Яків Шифрін помер 6 серпня в Харкові. Відомому вченому було 99 років. Про його смерть повідомляється на сайті міської ради. Все своє життя вчений віддав улюбленій справі - радіофізиці. Його обожнювали учні, які згадують його, як талановитого викладача і педагога.

"Яків Соломонович був дійсно видатним ученим, який все своє життя присвятив улюбленій справі – радіофізиці. Його теорії і відкриття в цій сфері отримали вищу оцінку, як на Батьківщині, так і за кордоном. Тисячі учнів, які з вдячністю згадують його як талановитого викладача. Яків Соломонович робив все можливе, щоб Харків по праву вважався найважливішим інтелектуальним та науковим центром країни", – йдеться в повідомленні.

Фото: Яків Шифрін (objectiv.tv)

Зазначимо, що Яків Шифрін був радіофізиком,фахівцем в області теорії антен і поширення радіохвиль, він створив статистичну теорію антен. Також він є заслуженим діячем науки і техніки України.

Шифрін - автор понад 380 наукових праць, у тому числі 14 монографій. Під його керівництвом підготовлено близько 20 докторів і понад 50 кандидатів наук.

Яків став довічним дійсним членом Міжнародного інституту радіоінженерів (США), він був доктором технічних наук, професором. Учасник Другої світової війни, нагороджений п'ятьма орденами і 20 медалями. У 2016 році йому дали звання "Почесний громадянин Харкова".

Як ми раніше писали, Віллі Токарєв був екстрено госпіталізований кількома тижнями тому після обстеження в одній з московських лікарень. 4 серпня стало відомо, що артист помер через хворобу.

Нагадаємо, що раніше помер відомий композитор і музикант.