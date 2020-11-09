Умер популярный телеведущий: украинец, который завоевал любовь американцев

Известнейший американский телеведущий Алекс Требек умер 8 ноября в Лос-Анджелесе. Печальное известие опубликовали в Twitter телевизионной программы Jeopardy!, которую в течение длительного времени вел Требек.

"Jeopardy! с сожалением сообщает, что Алекс Требек мирно скончался сегодня утром дома в окружении семьи и друзей. Спасибо, Алекс", - написали в пресс-службе Jeopardy!

Стоит отметить, что Алекс Требек – не просто американский телеведущий. Его отец был украинским иммигрантом и уроженцем села Нуйно. Матерью стала франко-канадка. При этом Требек никогда не стеснялся своих корней. В одном из интервью сказал: "Мой отец родился в Украине и не слишком хорошо владел английским".

Алекс Требек является обладателем рекорда Гиннеса по количеству проведенных эпизодов шоу, в частности он был ведущим более 7000 выпусков программы. Такого достижения не имеет ни один другой ведущий в мире.

Алекс Требек (фото: twitter.com/Jeopardy)

Требеку было 80 лет и он до последнего проверял эрудицию американцев. За все это время Требек поставил более полумиллиона вопросов. Еженедельно аудитория шоу составляет 25 000 000 зрителей. Шоу "Jeopardy" настолько популярно, что на него не устают делать многочисленные пародии причем с участием знаменитостей.

Сегодня ведущий обладает несколькими наградами Эмми, имеет звезду славы в Голливуде. Кроме того, удивительным остается факт, что за все это время выхода шоу, его ведущий ни разу не был за кадром.

Напомним, что в недавно мир потрясла новость о смерти легендарного Шона Коннери, который снимался в роли Бонда в семи картинах, а также в культовом фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход".

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