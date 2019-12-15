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Скончалась легендарная французская актриса: фильмы с ней видели все

STYLERПерсоны    15.12.2019 - 15:28
Скончалась легендарная французская актриса: фильмы с ней видели все
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Актриса Анна Карина умерла на 80-м году жизни

Французская актриса датского происхождения Анна Карина умерла в Париже в возрасте 79 лет. Причиной скоропостижной кончины стало онкологическое заболевание, с котором боролась актриса. Об этом сообщает AFP со ссылкой на ее агента Лоран Баландрас.

Как сообщается, в момент смерти рядом с французской актрисой находился ее бывший муж, американский режиссер Денис Берри.

Министр культуры Франции Франк Риестер заявил, что французское кино потеряло одну из своих главных легенд. Он добавил, что кинематограф страны осиротел.

Родившаяся 22 сентября 1940 года Карина была представительницей французской "новой волны". Настоящее имя Анны Кариной — Ханна Карин Байер. В 1961 году она вышла замуж за одного из основоположников этого стиля — режиссера Жан-Люка Годара. Шесть лет спустя их брак распался. Актриса появлялась в таких фильмах кинематографиста, как "Жить своей жизнью", "Безумный Пьеро", "Женщина есть женщина", "Банда аутсайдеров" и "Альфавиль". Кроме того, она снималась в картинах "Китайская рулетка", "Правда о Чарли", "Посторонний" и "Маг".

Скончалась легендарная французская актриса: фильмы с ней видели все

Анна Карина (фото: Marc V. J. Nicolas)

Также актриса сотрудничала с такими известными режиссерами, как Лукино Висконти и Райнер Вернер Фассбиндер.

После развода с Годаром Анна Карина получила известность и как театральная актриса, выступив в главной роли в спектакле "Монахиня" по Дени Дидро. Позднее она снялась в фильме Жака Риветта "Сюзанна Симонен, монахиня Дени Дидро".

После расставания с Годаром Анна Карина ещё трижды выходила замуж — за актёров Пьера Фабра (в 1968 году), Даниэля Дюваля (в 1978 году) и Денниса Берри (в 1982 году).

Она написала четыре романа "Vivre ensemble" (1973), "Golden City" (1983), "On n’achète pas le soleil" (1988) и "Jusqu’au bout du hasard" (1998).

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