Умерла известная актриса из "Гранд отеля": первые подробности

Умерла актриса (иллюстративное фото: pixabay.com)

Асунсьон Балагер умерла на 95-м году жизни

Известная испанская актриса Асунсьон Балагер, ставшая известной благодаря роли Леди в сериале "Гранд отель", умерла в 94 года. Балагер была актрисой театра и кино и неоднократно номинировалась на престижные премии. О смерти великой актрисы сообщает El Mundo.

Как отмечается, артистка умерла в больнице населенного пункта Серседилья. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность.

Асунсьон Балагер сыграла в таких фильмах и сериалах, как "Гранд отель", "Красные браслеты" и "Тайны Лауры". За свою карьеру актриса получила множество наград, а также носила титул пожизненного президента жюри премии Paco Rabal Award.

Асунсьон Балагер (фото: сommons.wikimedia.org)

Асунсьон Балагер родилась в семье каталонских буржуа. С 13 лет Асунсьон училась в театральной школе, а затем на факультете философии и литературы в университете.

В 1951 году молодая актриса познакомилась с Пако Рабалем. Эта встреча стала судьбоносной для обоих. Актёры прожили вместе вплоть до его смерти 29 августа 2001 года. Их дочь Тереса — актриса и исполнительница популярных песен в жанре минидиско, сын Бенито — кинорежиссёр. Четверо внуков. Правнук Даниэль (род. 1998) занимается музыкой.

В 1999 году за лучшую женскую роль в фильме Las huellas borradas удостоена премии "Серебряная биснага" Малагского фестиваля испанского кино и кинематографической премии Святого Георгия.