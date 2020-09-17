Сколько времени больной COVID-19 опасен для окружающих: врач указал сроки

Как долго остаются заразными коронавирусом (коллаж РБК-Украина)

Вирусолог рассказал, сколько времени человек может быть заразным

Человек, переболевший коронавирусом, может оставаться заразным для окружающих около 3-4 недель, если считать от начала заболевания. Такую точку зрения озвучил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

"Как правило, риск инфицирования другого человека длится три-четыре недели после начала заболевания. Эта длительность принята за основу проведения противоэпидемических мер", – сказал врач "Известиям".

Доктор отметил, что риск заражения коронавирусом от уже переболевшего человека может сохраняться на протяжении 90 дней с момента его выздоровления. По словам Альштейна, в некоторых случаях врачи такое наблюдали.

Также вирусолог сообщил, что люди, которые переболели коронавирусом, должны по-прежнему придерживаться тех же правил, что и все остальные, потому что наверняка неизвестно, как себя поведет иммунитет.

Напомним, что некоторые медики говорят о том, что были случаи повторного заражения COVID-19.

Напомним, по состоянию на 16 сентября в Украине выявили 2 958 новых случаев коронавируса. Умерли 76 человек - это новый антирекорд.

Как мы ранее писали, украинский инфекционист объяснил, почему у некоторых людей инфекция проходит без температуры.