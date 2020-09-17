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Скільки часу хворий COVID-19 небезпечний для оточуючих: лікар вказав терміни

Четвер 17 вересня 2020 08:32
Скільки часу хворий COVID-19 небезпечний для оточуючих: лікар вказав терміни
Як довго залишаються заразними коронавірусом (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вірусолог розповів, скільки часу людина може бути заразною

Людина, яка перехворіла коронавірусом, може бути заразною для оточуючих близько 3-4 тижнів, якщо рахувати від початку захворювання. Таку точку зору озвучив вірусолог, доктор медичних наук Анатолій Альтштейн.

"Як правило, ризик інфікування іншої людини триває три-чотири тижні після початку захворювання. Ця тривалість прийнята за основу проведення протиепідемічних заходів", – сказав лікар "Известиям".

Доктор зазначив, що ризик зараження коронавірусом від вже перехворівшої людини може зберігатися протягом 90 днів з моменту її одужання. За словами Альштейна, в деяких випадках лікарі спостерігали таке.

Також вірусолог повідомив, що люди, які перехворіли на коронавірус, повинні дотримуватися тих самих правил, що і всі інші, тому що напевно невідомо, як поведе себе імунітет.

Нагадаємо, що деякі медики говорять про те, що були випадки повторного зараження COVID-19.

Нагадаємо, станом на 16 вересня в Україні виявили 2 958 нових випадків коронавірусу. Померли 76 осіб - це новий антирекорд.

Як ми раніше писали, український інфекціоніст пояснив, чому у деяких людей інфекція проходить без температури.

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