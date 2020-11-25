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Сколько украинцев заболеет коронавирусом до конца года: прогноз ученых

Среда 25 ноября 2020 15:02
Сколько украинцев заболеет коронавирусом до конца года: прогноз ученых
Коронавирус в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Ученые определили, что уже к 20 декабря количество заболевших превысит миллион

В Украине активно развивается эпидемия коронавируса. Первая волна, начавшаяся еще в марте, продолжает набирать обороты. По состоянию на 25 ноября за сутки было зарегистрировано более 13 882 новых случаев заражения COVID-19. Общее число зараженных – более 660 тысяч человек по всей стране. Сколько украинцев заболеет до конца года и когда мы переступим черту в миллион заболеваний – рассказали в Минздраве в Telegram.

Опираясь на исследования украинских ученых, в канале Министерства здравоохранения Украины заявили, что к концу ноября заболеет примерно 743 826 украинцев. А по состоянию на 20 декабря в Украине будет насчитываться уже более миллиона больных. Такой прогноз обнародовал Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук.

Отмечается, что на конец ноября может быть 381 589 активных больных. К концу года показатель может вырасти примерно до 550 000. Если говорить о выздоровевших, то до конца ноября может вылечиться 349588 человек, а ко второй половине декабря – почти 600 000.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что властям удается сдерживать прогнозируемый рост числа новых случаев COVID-19. Это может предотвратить полный локдаун украинской экономики.

Также РБК-Украина писало, что согласно прогнозу Национальной академии наук, суточное количество заболевших COVID-19 до конца ноября может достичь отметки в 20 000. За неделю до конца месяца суточная заболеваемость стабилизировалась на отметке 10-11 тысяч.

Также прогнозировалось, что до конца месяца в Украине будет почти 740 тысяч случаев.

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