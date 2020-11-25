Скільки українців захворіє на коронавірус до кінця року: прогноз вчених

Коронавірус в Україні (колаж: РБК-Україна)

Вчені визначили, що вже до 20 грудня кількість хворих перевищить мільйон

В Україні активно розвивається епідемія коронавіруса. Перша хвиля, що почалася ще в березні, продовжує набирати обертів. Станом на 25 листопада за добу було зареєстровано понад 13 882 нових випадків зараження COVID-19. Загальна кількість заражених – понад 660 тисяч осіб по всій країні. Скільки українців захворіє до кінця року, і коли ми переступимо межу в мільйон захворювань – розповіли в МОЗ у Telegram.

Спираючись на дослідження українських вчених, в каналі Міністерства охорони здоров'я України заявили, що до кінця листопада захворіє приблизно 743 826 українців. А станом на 20 грудня в Україні буде нараховуватися вже більше мільйона хворих. Такий прогноз оприлюднив Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук.

Наголошується, що на кінець листопада може бути 381 589 активних хворих. До кінця року показник може зрости приблизно до 550 000. Якщо говорити про тих, хто одужає, то до кінця листопада може вилікуватися 349 588 людина, а до другої половини грудня – майже 600 000.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що владі вдається стримувати прогнозоване зростання числа нових випадків COVID-19. Це може запобігти повний локдаун української економіки.

Також РБК-Україна писало, що згідно з прогнозом Національної академії наук, добова кількість захворілих COVID-19 до кінця листопада може досягти позначки у 20 000. За тиждень до кінця місяця добова захворюваність стабілізувалася на позначці 10-11 тисяч.

Також прогнозувалося, що до кінця місяця в Україні буде майже 740 тисяч випадків.