От 100 тысяч до 5 миллионов: сколько стоит жилье за городом и где дома самые дешевые

Какие загородные дома продают чаще всего сегодня

Как свидетельствуют данные по объявлениям о покупке и продаже загородного жилья в июле, дачи можно купить по цене от 100 тысяч гривен, дома от 300 тысяч, а коттеджи - от 1 миллиона.

Согласно анализу OLX Недвижимость, среди лидеров по спросу у украинцев сейчас - дачи, целые дома и части дома.

Вот какое количество предложения по типам зданий фиксировалась на сайте бесплатных объявлений в этом месяце:

дачи (6,4 тысячи)

часть домов (4 тысячи)

коттеджи (3,9 тысячи)

таунхаусы (3,2 тысячи)

дуплексы (1,5 тысячи)

клубные дома (228).

Цены на загородную недвижимость

Самыми дорогими вариантами являются коттеджи - стоимость на них начинается от 1,1 миллиона гривен в Винницкой области и достигает более 5 миллионов гривен в Киевской области.

Если искать жилье в бюджетном варианте, то активный спрос сейчас на дачи. Такое жилье самое дешевое в Кировоградской, Полтавской, Волынской и Черкасской областях: чуть более 100 тысяч, около 175 тысяч, 190 тысяч и 204 тысячи соответственно. А самые дорогие стоят около 585 тысяч в Киевской области.

Примечательно, что стоимость части дома обычно выше цены целого. Как объясняют аналитики, обусловлено это тем, что части домов расположены преимущественно ближе к городам или в более престижных и дорогих локациях, чем дома, представленные в равной степени в различных районах.

Характерно, что в пригороде - дороже, а в сельской местности - варианты более бюджетные.

Какие цены в разных областях

Самая дорогая загородная недвижимость в Киевской, Закарпатской и Львовской областях. Здесь средняя цена на дом стартует от миллиона гривен.

Самые доступные варианты - в Кировоградской области, где за дом в среднем просят около 380 тысяч.

Также недорогие предложения есть в Винницкой и Черкасской областях.

Средняя стоимость загородного жилья в регионах

Вот какие ценовые предложения зафиксированы в июле в разных областях Украины по данным объявлений на OLX Недвижимость: