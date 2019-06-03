Сколько стоит поесть в столовой Верховной Рады: фото меню

Столовая Верховной Рады всегда славилась своими демократическими ценами. Журналисты UBR узнали, что меню столовой изменилось и стало скромнее. Из него убрали бутерброды с красной икрой и еще кое-какие изыски, но цены уменьшились по ряду позиций.

Стоимость картофельного пюре снизилась с 16,84 грн до 14,76 (за 150 грамм). Морковный салат с сельдереем в 2018 году стоил 19,50 грн за порцию, а сейчас (31 мая) - 17,24 грн. При этом стоимость стакана узвара значительно снизилась: с 12 грн до 7,70 грн.

Стоит отметить, что по некоторым позициям в меню также было и увеличение цен. Речь идет о овощах гриль. Кабачки сейчас можно купить за 36,79 грн за 100 грамм, а в 2018 году они стоили 15,40 грн за аналогичную порцию. Баклажаны в 2018 году стоили 22,75 грн, а сейчас - 29,49 грн за 100 грамм.

Цены меню Верховной Рады (фото: ubr.ua)

Если сравнить цены в столовой Верховной Рады и в одном из самых популярных ресторанов быстрого питания, то оказывается, что для депутатов еда стоит в 2-3 раза дешевле.

Овсяная каша депутатам обходится в 6,79 грн против 19 грн в ресторане быстрого питания. Салат из крабовых палочек в столовой Верховной Рады стоит 20,08 грн, а в ресторанах быстрого питания - 33 грн.

Цены меню Верховной Рады (фото: ubr.ua)

При этом самое дорогое блюдо в депутатской столовой - это стейк из ошейка с шампиньонами, оно стоит 59,96 грн за 100 грамм. А самое дешевое - овсяная каша, которую можно купить за 6,79 грн.

Стоит отметить, что столовая рассчитана на 70 мест и ежедневно ее посещают 300 человек. При этом в пленарные недели количество посетителей вдвое больше. В штате столовой работают 60 поваров. Эти люди готовят еду для столовой и нескольких буфетов.

Напомним, что специалисты рассказали о пищевом отравлении и назвали случаи, при которых нужно срочно обратиться к врачам.

Ранее сообщалось о том, что в аннексированном Россией Крыму в школьной столовой детям продают ужасного состояния и вида еду.