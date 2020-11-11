Когда и сколько нужно пить зеленого чая: советы китайского врача

Зеленый чай (иллюстративное фото: canva.com)

Врач уверен, что максимальную пользу от чая можно получить при правильном его приготовлении

Главный врач отделения реабилитационной медицины клиники китайской и европейской медицины в Чэнду Мао Вэй рассказал, как правильно пить чай. Помимо этого, выяснилось, сколько чашек этого напитка в день смогут снизить риск смерти от хронических болезней. Об этом пишет Science and Technology Daily.

Как сообщает медик, в китайской культуре питье чая связано не только с традициями, но и с поверьями, что чай поможет освежиться и очиститься после масла в пище.

Мао Вэй отметил, что некоторые люди думают, будто чашка крепкого чая после еды может помочь устранить жировые отложения, смягчить жирную пищу и способствует пищеварению и похудению. Но на самом деле чаепитие сразу после еды не только не способствует пищеварению и очищению от масляной пищи, но и подавляет секрецию желудочного и кишечного сока, влияет на пищеварение и усвоение пищи и может легко привести к запорам.

Мао Вэй пояснил: чай богат таниновой кислотой, которая может влиять на всасывание белка и препятствовать эффективному усвоению питательных веществ организмом; теофиллин также может ингибировать всасывание железа в тонком кишечнике. Особенно это касается некоторых пациентов с тяжелой железодефицитной анемией: им не стоит пить слишком много чая и крепкий чай в принципе.

Кроме того, исследователи попытались обнаружить пользу чая. Как выяснилось, употребление 4 или более чашек зеленого чая каждый день или 2 или более чашек кофе было связано с более низким риском смерти на 63% при сахарном диабете второго типа. Ученые отслеживали состояние здоровья 4923 японцев (2790 мужчин, 2133 женщины) с сахарным диабетом 2 типа (средний возраст 66 лет) в среднем чуть более 5 лет. По сравнению с теми, кто не пил ни одного напитка, те, кто пил один или оба, имели более низкие шансы умереть от любой причины, причем самые низкие шансы были связаны с употреблением большего количества зеленого чая и кофе.

Так ученым удалось доказать, что связи между развитием диабета второго типа и потреблением кофе нет.

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