Сколько нужно масок школьникам на один день: Степанов дал ответ

Совсем скоро начнется учебный год, и школьники вернутся за парты. В Украине ввели новые правила и меры предосторожности, чтобы дети могли снова начать обучение в условиях пандемии. Обязательным атрибутом для посещения школы теперь станет защитная маска.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько защитных масок в день придется использовать школьникам. На брифинге 28 августа глава Минздрава отметил, что детям будет достаточно одной маски.

Он объяснил, что одноразовые маски можно носить не менее трех часов, при условии постоянного использования. Однако такой маски хватит на весь учебный день, так как школьникам не придется сидеть в них на уроках.

"Если ребенок пользуется обычной одноразовой маской, то ему достаточно одной маски в день. Потому что он не постоянно в ней находится. Можно положить маску в карман, когда начинается урок, а на перемене – надеть снова", - рассказал Максим Степанов.

Он добавил, что школьники могут использовать и тканевые маски многоразового использования, которые можно дома постирать и погладить утюгом. Для детей 1-4 классов ношение защитной маски не является обязательным.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали, что будет, если школьник заболеет коронавирусом.

А также рассказывали о том, что украинцам рассказали, по каким правилам начнут работать школы с 1 сентября 2020 года.