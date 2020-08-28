ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сколько нужно масок школьникам на один день: Степанов дал ответ

Автор: Анна Шиканова

Максим Степанов рассказал украинцам, сколько нужно будет масок детям на один школьный день

Совсем скоро начнется учебный год, и школьники вернутся за парты. В Украине ввели новые правила и меры предосторожности, чтобы дети могли снова начать обучение в условиях пандемии. Обязательным атрибутом для посещения школы теперь станет защитная маска.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько защитных масок в день придется использовать школьникам. На брифинге 28 августа глава Минздрава отметил, что детям будет достаточно одной маски.

Он объяснил, что одноразовые маски можно носить не менее трех часов, при условии постоянного использования. Однако такой маски хватит на весь учебный день, так как школьникам не придется сидеть в них на уроках.

"Если ребенок пользуется обычной одноразовой маской, то ему достаточно одной маски в день. Потому что он не постоянно в ней находится. Можно положить маску в карман, когда начинается урок, а на перемене – надеть снова", - рассказал Максим Степанов.

Самые читаемые новости

Он добавил, что школьники могут использовать и тканевые маски многоразового использования, которые можно дома постирать и погладить утюгом. Для детей 1-4 классов ношение защитной маски не является обязательным.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали, что будет, если школьник заболеет коронавирусом.

А также рассказывали о том, что украинцам рассказали, по каким правилам начнут работать школы с 1 сентября 2020 года.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины школамаскашкольники