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Сколько людей побороли коронавирус: названа позитивная цифра

STYLERКоронавирус    24.03.2020 - 12:29
Сколько людей побороли коронавирус: названа позитивная цифра
Смертность от коронавируса составляет 2% (Коллаж РБК-Украина)

От коронавируса вылечились более 100 тысяч человек

Коронавирус в Украине инфицировал 83 человека, трое из них умерли, а один пациент уже выписан из больницы и пошел на поправку. Появились и хорошие новости, связанные с пандемией COVID-19 в мире. Они состоят в том, что от инфекции излечились во всем мире вылечились 101 344 человека.

Летальные случаи составляют 16 572 человек. С начала распространения болезни зарегистрировали всего 381 293 случая инфицирования.

Важно знать, что почти 60 тыс. выздоровлений приходится на китайскую провинцию Хубэй, откуда началось распространение инфекции. На втором месте - Иран с 8 376 поправившимися, за ним следует Италия, где переболели коронавирусом и выздоровели 7 432 человека.

На первом месте по числу зарегистрированных случаев коронавируса все еще занимает Китай с 81 496 заболевшими, за Поднебесной следует Италия с 63 927 случаями, на третьем месте США с 41 511 случаями. Более 33 тыс. случаев зарегистрировано в Испании, более 28 тыс. в Германии и более 23 тыс. в Иране.

Самое большое количество жертв от коронавируса в Италии.

Как мы ранее писали, ученый рассказал всю правду о коронавирусе: 98% инфицированных выздоровеют, так как смертность от COVID-19 составляет 2%.

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