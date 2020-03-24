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Скільки людей побороли коронавірус: названа позитивна цифра

STYLERКоронавірус    24.03.2020 - 12:29
Скільки людей побороли коронавірус: названа позитивна цифра
Смертність від коронавіруса становить 2% (Колаж РБК-Україна)

Від коронавіруса вилікувались понад 100 тисяч осіб

Коронавірус в Україні інфікував 83 людини, троє з них померли, а один пацієнт вже виписаний з лікарні і пішов на поправку. З'явилися і хороші новини, пов'язані з пандемією COVID-19 у світі. Вони полягають у тому, що вилікувалися від інфекції у всьому світі вилікувались 101 344 людини.

Летальні випадки становлять 16 572 осіб. З початку поширення хвороби зареєстрували всього 381 293 випадки інфікування.

Важливо знати, що майже 60 тис. одужань припадає на китайську провінцію Хубей, звідки почалося поширення інфекції. На другому місці - Іран з 8 376 поправившимися, за ним слід Італія, де перехворіли коронавірусом і одужали 7 432 людини.

На першому місці за кількістю зареєстрованих випадків коронавіруса все ще займає Китай з 81 496 хворими, за Піднебесної слід Італія з 63 927 випадками, на третьому місці США з 41 511 випадками. Понад 33 тис. випадків зареєстровано в Іспанії, понад 28 тис. у Німеччині і більше 23 тис. в Ірані.

найбільша кількість жертв від коронавіруса в Італії.

Як ми раніше писали, вчений розповів всю правду про коронавирусе: 98% інфікованих видужають, так як смертність від COVID-19 складає 2%.

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