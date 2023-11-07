"Сколько погубили душ?" Усик "нокаутував" Фаріон за образу військових
Ірина Фаріон виступила із заявами щодо мови. Вона сказала, що військові, які говорять російською, не можна називати українцями. Її заяви викликали шквал гніву, і вона почала отримувати відповіді від різних відомих українців. На цей раз їй відповів український боксер Олександр Усик.
Що сказав Ірині Фаріон боксер, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на відео з Олександром Усиком.
"Вірш присвячується Ірині Фаріон. Дивіться, Ірочко, я одягнений, все, як ви любите", - сказав боксер.
Далі він зачитав вірш російською мовою:
Фарион свой рот открыла - и полезло изо рта.
Мусор видит эта дива, поливает не щадя:
"Если б я была у власти - всех бы научила я,
Как вести себя, как думать, как вам жить сказала б я!"
Дорогая вы Ирина. Сколько погубили душ?
Сколько написали писем вы в "контору красных груш"?
В молодости вы активно представляли КПСС [тут не в склад, вибачаюсь],
А сейчас кричите громко, что "враги все, это стресс!"
Вы агент Кремля, уж точно, тут и к бабке не ходи.
Я желаю вам досрочно счастья, радости, любви!
Наприкінці Олександр звернувся до військових.
"Усім хлопцям, які захищають нашу країну - повага! Неймовірна повага! Слава Україні!" - сказав спортсмен.
Раніше ми писали, що омбудсмен України відреагував на заяви Фаріон про "азовців" і звернувся до СБУ.
А ще розповідали, що командир полку "Азов" жорстко розніс Фаріон.