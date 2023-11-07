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"Сколько погубили душ?" Усик "нокаутував" Фаріон за образу військових

Вівторок 07 листопада 2023 11:31
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"Сколько погубили душ?" Усик "нокаутував" Фаріон за образу військових Усик жорстко "нокаутував" Ірину Фаріон (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Ірина Фаріон виступила із заявами щодо мови. Вона сказала, що військові, які говорять російською, не можна називати українцями. Її заяви викликали шквал гніву, і вона почала отримувати відповіді від різних відомих українців. На цей раз їй відповів український боксер Олександр Усик.

Що сказав Ірині Фаріон боксер, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на відео з Олександром Усиком.

"Вірш присвячується Ірині Фаріон. Дивіться, Ірочко, я одягнений, все, як ви любите", - сказав боксер.

Далі він зачитав вірш російською мовою:

Фарион свой рот открыла - и полезло изо рта.
Мусор видит эта дива, поливает не щадя:
"Если б я была у власти - всех бы научила я,
Как вести себя, как думать, как вам жить сказала б я!"
Дорогая вы Ирина. Сколько погубили душ?
Сколько написали писем вы в "контору красных груш"?
В молодости вы активно представляли КПСС [тут не в склад, вибачаюсь],
А сейчас кричите громко, что "враги все, это стресс!"
Вы агент Кремля, уж точно, тут и к бабке не ходи.
Я желаю вам досрочно счастья, радости, любви!

Наприкінці Олександр звернувся до військових.

"Усім хлопцям, які захищають нашу країну - повага! Неймовірна повага! Слава Україні!" - сказав спортсмен.

Раніше ми писали, що омбудсмен України відреагував на заяви Фаріон про "азовців" і звернувся до СБУ.

А ще розповідали, що командир полку "Азов" жорстко розніс Фаріон.

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Ірина Фаріон Олександр Усик