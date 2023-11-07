"Сколько погубили душ?" Усик "нокаутував" Фаріон за образу військових

Ірина Фаріон виступила із заявами щодо мови. Вона сказала, що військові, які говорять російською, не можна називати українцями. Її заяви викликали шквал гніву, і вона почала отримувати відповіді від різних відомих українців. На цей раз їй відповів український боксер Олександр Усик.

Що сказав Ірині Фаріон боксер, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на відео з Олександром Усиком.