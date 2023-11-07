"Сколько погубили душ?" Усик "нокаутировал" Фарион за оскорбление военных

Ирина Фарион выступила с заявлениями по поводу языка . Она сказала, что военные, которые говорят на русском, нельзя называть украинцами. Ее заявления вызвали шквал гнева, и она стала получать ответы от разных известных украинцев. В этот раз ей ответил украинский боксер Александр Усик.

Что сказал Ирине Фарион боксер, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео с Александром Усиком.

"Стих посвящается Ирине Фарион. Смотрите, Ирочка, я одет, все, как вы любите", - сказал боксер.

Далее он зачитал стихотворение на русском языке:

Фарион свой рот открыла - и полезло изо рта.

Мусор видит эта дива, поливает не щадя:

"Если б я была у власти - всех бы научила я,

Как вести себя, как думать, как вам жить сказала б я!"

Дорогая вы Ирина. Сколько погубили душ?

Сколько написали писем вы в "контору красных груш"?

В молодости вы активно представляли КПСС [тут не в склад, вибачаюсь],

А сейчас кричите громко, что "враги все, это стресс!"

Вы агент Кремля, уж точно, тут и к бабке не ходи.

Я желаю вам досрочно счастья, радости, любви!

В конце Александр обратился к военным.

"Всем ребятам, которые защищают нашу страну - уважение! Невероятное уважение! Слава Украине!" - сказал спортсмен.