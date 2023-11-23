У скільки українцям обійшовся б святковий стіл на День подяки

23 листопада у США відзначають День подяки. Він славиться своєю історією та незмінними щорічними традиціями як приготування пирога з гарбузовою начинкою чи індика з журавлиновим варенням. В Україні День подяки також існує, проте він не набув такого значення як у США.

Під час написання матеріалу створювалися джерела: Вікіпедія, рецепти кулінарного видання "Шуба", ресурс зі знижками Go To Shop.

РБК-Україна (проєкт Styler) підрахувало, скільки може коштувати святковий стіл на День подяки в Україні.

Страви на День подяки

Найголовнішою традицією Дня подяки є святкування в колі близьких і друзів. За великим столом збирається вся родина. Зазвичай у США готують фаршированого індика з журавлиновим варенням і солодкий пиріг з гарбузовою начинкою.

Крім того, можна поласувати також:

вершковим картопляним пюре

солодкими пампушками

коктейлями

Скільки коштує такий стіл в Україні

Почнемо з цілого індика. У супермаркеті ви навряд чи придбаєте тушку, лише окремі її частини. За таким товаром краще йти на базар чи замовити онлайн. Вартість за кілограм може змінюватися, проте щонайменше потрібно орієнтуватися на 200 гривень за кілограм м'яса.

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Для приготування журавлинового соусу чи варення вам знадобляться ягоди. Ви можете придбати відразу готовий джем, сушену чи заморожену журавлину.

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Для пирога нам, звісно, знадобиться гарбуз. Крім нього, жирні вершки, борошно, вершкове масло та цукор. Ці складові є найбільш вартісними серед усіх.

Вартість гарбуза добігає 18 гривень за кілограм.

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Жирні вершки будуть коштувати до 40 гривень.

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Ціна борошна залежить від того, який сорт і виробника ви оберете. Проте середня вартість за кілограм буде становити 12-14 гривень.

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Вартість вершкового масла так само залежить від кількох факторів. Тому ви можете обирати його за ціною, вагою та жирністю.

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Ціна на цукор коливається в межах 30 гривень.

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Для приготування пюре нам знадобиться картопля, яка коштує в середньому 11 гривень за кілограм. Вершкове масло для пюре ми вже придбали.

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Щоб приготувати повітряні солодкі пампушки, знадобляться звичайні інгредієнти: борошно, цукор, масло, олія, цукор, яйця, молоко та дріжджі. Погляньмо на вартість молока, олії, яєць та дріжджів.

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Напої та коктейлі обирайте на ваш смак і бажання вживати чи не вживати алкоголь.

Підбиваємо підсумки

Для фінальних підрахунків застосуємо таку методику: якщо товарів представлено декілька, обчислюємо середню вартість від них. А якщо один товар, тоді візьмемо найнижчу ціну в магазинах.

Додавши всі ціни за продукти отримаємо приблизно 639,49 гривні. Саме стільки може коштувати мінімальний стіл на День подяки в Україні.