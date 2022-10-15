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За скільки українці можуть купити бюджетне авто і на які машини особливий попит

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Субота 15 жовтня 2022 08:03
За скільки українці можуть купити бюджетне авто і на які машини особливий попит Фото: які бюджетні машини українці почали частіше купувати (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні на ринку автомобілів серед пропозицій у бюджетному сегменті спостерігається підвищений інтерес до машин на дизелі, при цьому - після весняного "буму" на альтернативний вид пального - зберігається значний попит на гібриди.

Про це Styler розповіли аналітики OLX Авто.

Таким чином, нині попит на гібридні автомобілі зрівнявся із машинами на бензині.

Як свідчать дані сервісу, за місяць - період з 13 вересня по 13 жовтня - покупці найчастіше цікавилися покупкою авто з таким типом пального :

  • дизель - 8 відгуків на 1 оголошення;
  • бензин - 7;
  • гібридні авто - 7;
  • електромобілі - 6;
  • газ - 6.

Які роки випуску - у фаворі

Протягом місяця серед пропозицій із продажу вживаних автомобілів бюджетного цінового діапазону - до 5 тисяч доларів - високий інтерес у потенційних покупців спостерігався на машини 2019 року випуску (в середньому 17 відгуків на 1 оголошення на сайті OLX).

На другому місці за популярністю - авто 2018 року.

"Також покупці продовжують активно відгукуватися на старіші моделі автівок - у п'ятірку найпопулярніших за відгуками ввійшли авто 1980-х років випуску", - коментують аналітики ситуацію з попитом.

За скільки українці можуть купити бюджетне авто і на які машини особливий попит

Дані OLX Авто за період з 13 вересня по 13 жовтня 2022 року.

Які бюджетні авто частіше вибирають

Аналізуючи попит на окремі моделі вартістю до 5 тисяч доларів, найчастіше українці цікавилися покупкою моделей Ford Sierra та Daewoo Nexia.

До топ-5 найпопулярніших авто також увійшли позашляховики Jeep Cherokee 90-х років випуску.

За останній місяць високий попит серед покупців мали також Renault Kangoo Express і Renault 21 та Mercedes-Benz 300 і Mercedes-Benz Vito.

Попри невелику кількість пропозицій, покупці активно цікавилися 22-річною BMW 8 Series (в середньому 59 запитів на 1 оголошення).

10 найпопулярніших бюджетних авто за останній місяць (за кількістю відгуків на ресурсі)

За скільки українці можуть купити бюджетне авто і на які машини особливий попит

Дані OLX Авто за період з 13 вересня по 13 жовтня 2022 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як відремонтувати кузов авто завдяки двом речам, які є вдома у кожного.

А також перед цим писали, коли водіям слід замінити гуму з літньої на зимову та що потрібно врахувати при "перевзуванні" до холодів.

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OLX Автомобільний ринок