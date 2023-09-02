Скільки потрібно працювати українцям, щоб придбати житло в Польщі: порівняння цін

Відомо, що в Україні та Польщі здебільшого схожі ціни на послуги, продукти та інші необхідні для життя речі. Так, якщо один злотий становить майже дев'ять гривень, то можна порахувати приблизну вартість житла в Польщі та порівняти її з українськими показниками.

За час повномасштабної війни Україна та Польща стали не лише дипломатично ближчими, а й популяційно, адже багато українців знайшли прихисток саме в польських містах і селах. Крім того, українці часто їздили на заробітку до країни-сусідки.

Styler вирішив дізнатися , скільки коштує житло в Польщі та скільки українцям потрібно працювати, щоб на нього заробити.

Де ринок нерухомості розвинений краще

У Польщі з липня діє новий іпотечний кредит на покупку квартири під 2% річних у злотих. Програма розрахована на покупку першої квартири, і має неабиякий попит. Позику можна отримати на 10 років, а початковий внесок складає усього 10%.

Це щонайменше один чинник, який сприяє динамічному розвитку польського ринку нерухомості.

"Український ринок нерухомості переживає не найкращі часи: квартири непогано купують в Києві та на заході країни. Столиця вважається найзахищенішим містом в Європі, а на захід їдуть переселенці. Однак можу сказати, що зараз продається лише третина квартир порівняно із періодом до повномасштабного російського вторгнення", - розповідає засновник девелеперської компанії Ігор Черненко.

Але представниця міжнародної компанії RE/MAX Юлія Лесик переконана, що потенціал попиту в Україні значно вищий, ніж у Польщі.

"Адже жителі України потребують і надалі потребуватимуть якісне житло, вже зараз є чималий запит на це. В той час як ринок Польщі вже перенасичений пропозиціями", - пояснює вона.

Експертка також переконана, що ринок нерухомості Польщі зазнав змін після 24 лютого 2022 року. Річ у тім, що протягом кількох тижнів був перебій у поставках будівельних матеріалів, тому деякі терміни будівництва затягнули.

"Крім того, війна в Україні мала помітний вплив на настрої польських покупців - багато хто відкладав рішення про покупку нерухомості або взагалі відмовився від цієї ідеї. Однак споживачі швидко звикли до нової реальності", - розповідає Юлія.

Позитивних змін зазнав також ринок оренди, адже масовий наплив біженців спричинив "бум" попиту. Тому загалом українці сприяють розвитку нерухомості Польщі.

Скільки в Польщі коштує житло

За словами Ігоря Черненка, середня вартість житла в Польщі складає 9 000 злотих за квадратний метр, що еквівалентно 80,2 тисячі гривень. Ситуація суттєво відрізняється залежно від міста.

Аналіз оголошень демонструє такі ціни за квадратний метр у різних містах:

Варшава - 18-19 000 злотих (160-170 000 гривень)

Краків - за 17-18 000 злотих (152-160 000 гривень)

Вроцлав - 15,5-16 000 злотих (138-143 000 гривень)

Лодзь - 8-8 500 злотих (71-76 000 гривень)

Це в декілька разів вище, ніж в українських містах. Наприклад, у Києві в середньому житло коштує приблизно 50 000 гривень, у Львові - 48 000 гривень, в Ужгороді та Дніпрі - по 46 000 гривень, а в Одесі - 37 000 гривень за квадратний метр.

Ціни на нерухомість в Україні

Зазвичай поляки віддають перевагу дво- та трьохкімнатним квартирам.

"Ринок нерухомості Польщі оживає після просідання через пандемію Covid-19, тому зростає кількість інвестиційних угод. Тобто квартири купують для перепродажу чи подальшої здачі в оренду", - зазначає експерт.

Скільки потрібно працювати, щоб купити житло в Польщі

Якщо ви хочете придбати житло в Польщі, то, звісно, усе залежить від ваших запитів і рівня заробітку.

Наприклад, ви знайшли двокімнатну квартиру площею 35 квадратних метрів в новобудові Кракова за 735 000 злотих. Це реальна квартира із польського сайту продажу нерухомості.

Скриншот: krakow.nieruchomosci-online.p

У гривнях сума за квартиру становить 6 577 138. Ваша заробітна плата становить 35 000 гривень. Якщо ви будете купувати цю квартиру в рамках іпотечного кредиту, тоді перший внесок буде дорівнювати 657 713 гривень. Для того, щоб зібрати таку суму за рік, щомісяця потрібно відкладати майже 55 000 гривень. Якщо розбити її на три роки, то вже по 19 000, але варто врахувати, що ціна може вирости.

У такому разі варто подумати, як згенерувати додатковий дохід чи значно підвищити основний.

Уявімо, що ви зробили перший внесок в іпотеку. Тепер вам залишилося за 10 років виплатити 5 919 425 гривень. Для того, щоб вчасно закрити іпотеку, потрібно щороку відкладати 16 218 гривень + відсоток за кредит, який може відрізнятися.

Таким чином бачимо, що для того, аби придбати житло в Польщі потрібно від 13 до 15 років роботи. Разом із тим варто розуміти, що підрахунки є відносними та залежать від багатьох факторів, найголовнішими з яких є динамічність ринку, рівень заробітку та запит.