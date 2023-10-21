Скільки максимально прослужить сучасний автомобіль та що на це впливає

Що впливає на ресурс автівки

Ресурс автомобіля - це середня тривалість його служби без суттєвих ламань і зі збереженням функціональності на високому рівні. Для водіїв цей показник повинен бути межею, коли ремонт та утримання транспорту стає фінансово недоцільним.

Цей показник може варіюватися від моделі до моделі, а також від виробника до виробника. Визначення ресурсу складається з кількох чинників:

Якість автомобіля. За словами експертів, китайські, українські та російські автомобілі, яким понад десять років та пробіг вже перевалив за 100-150 тисяч кілометрів, потребують багато уваги від власника. Разом із тим авто від німецьких чи японських виробників значно довше збергіються "свіжими".

Конструкція автомобіля. Чим простіше побудований автомобіль, тим довше він прослужить, адже менше деталей схильні до ламання. Часто стається так, що в межах одного бренду бюджетна модель віком 8-10 років коштує так само чи навіть дорожче, ніж вищий за класом автомобіль тієї ж марки.

Догляд і обслуговування. Регулярне обслуговування та заміна витратних матеріалів може значно подовжити ресурс автомобіля. Загалом ставлення та якісне обслуговування машини є однією з головних умов подовження її ресурсу.

Які ресурси в сучасних машин

Зазвичай легкові автомобілі розраховують на термін служби близько 300 000-400 000 кілометрів пробігу. Якщо переводити це в роки, то розраховуйте на 15-20 рокам експлуатації.

Однак, повертаючись до чинників ресурсу, якісний і своєчасний догляд продовжить термін служби транспортного засобу.

Здебільшого це стосується автомобілів минулої епохи. Якщо ви бачите на дорозі екземпляр із 90-х, знайте, що його власник дуже дбайливий та уважний.

Стосовно електромобілів, то ситуація більш плачевна. Так, у них значно менше деталей і простіше обслуговування. Проте найслабше і найдорожче місце - батарея. Немає жодного пристрою з літієвою батареєю, який працюватиме 10-15 років поспіль. Тому врахуйте це під час вибору авто.