Скільки коштує розмитнити "євробляху" сьогодні і як порахувати ціну

Як порахувати вартість розмитнення

Акциз

Він розраховується за формулою - Ставка (базова) х К (двигун) х К (вік машини). Під ставкою тут мається на увазі базова - ставка податку в євро за 1 одиницю транспортного засобу.

Для машин з бензиновим двигуном 3000 куб см - 50 євро

З бензиновим двигуном понад 3000 куб см - 100 євро

З дизельним двигуном об'ємом до 3500 куб см - 75 євро

З дизельним двигуном об'ємом понад 3500 куб см - 150 євро

К - двигун

Цей коефіцієнт, який визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб. см на 1000 куб см.

К - вік

Цей коефіцієнт дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва транспортного засобу до визначення ставки податку. Варто зазначити, що для нових транспортних засобів і засобів, які використовувалися до одного повного календарного року цей коефіцієнт дорівнює 1. Для транспортних засобів, які використовувалися понад 15 календарних років - дорівнює 15.

Мито

Воно становить 10% від ціни автомобіля, яка вказана в документах на транспортний засіб. У деяких випадках митниця може засумніватися в об'єктивності заявленої ціни та вимагати проведення експертизи. В результаті оцінювальна вартість автомобіля може істотно зрости. Але таке рішення можна оскаржити.

ПДВ

Податок на додану вартість дорівнює 20% від суми акцизу, мита та ціни автомобіля.

Порахувати індивідуальну суму розмитнення автомобіля можна в цьому простому калькуляторі.

Як розмитнити "євробляху" вже в Україні

Спочатку потрібно звернутися до митниці відповідно до місця проживання або тимчасового перебування власника авто та подати такі документи:

документи, що підтверджують зняття авто з обліку за кордоном (відмітка в техпаспорті чи інше)

документи, що підтверджують право власності

паспорт

ідентифікаційний код

техпаспорт на авто

Написати заяву на керівника місцевого управління ДФС про зміну митного режиму "транзит/тимчасове ввезення" на митний режим "імпорт". Потім доставити автомобіль до найближчої зони митного контролю та здійснити розмитнення авто.