Скільки коштує розмитнити "євробляху" сьогодні і як порахувати ціну

Необхідність у розмитненні авто може виникнути абсолютно неочікувано. Насправді процес розмитнення автомобіля не настільки складний, як здається на перший погляд, якщо знати деякі нюанси та деталі.
Про те, як порахувати вартість розмитнення "євробляхи", читайте в матеріалі Styler
Акциз
Він розраховується за формулою - Ставка (базова) х К (двигун) х К (вік машини). Під ставкою тут мається на увазі базова - ставка податку в євро за 1 одиницю транспортного засобу.
К - двигун
Цей коефіцієнт, який визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб. см на 1000 куб см.
К - вік
Цей коефіцієнт дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва транспортного засобу до визначення ставки податку. Варто зазначити, що для нових транспортних засобів і засобів, які використовувалися до одного повного календарного року цей коефіцієнт дорівнює 1. Для транспортних засобів, які використовувалися понад 15 календарних років - дорівнює 15.
Мито
Воно становить 10% від ціни автомобіля, яка вказана в документах на транспортний засіб. У деяких випадках митниця може засумніватися в об'єктивності заявленої ціни та вимагати проведення експертизи. В результаті оцінювальна вартість автомобіля може істотно зрости. Але таке рішення можна оскаржити.
ПДВ
Податок на додану вартість дорівнює 20% від суми акцизу, мита та ціни автомобіля.
Порахувати індивідуальну суму розмитнення автомобіля можна в цьому простому калькуляторі.
Спочатку потрібно звернутися до митниці відповідно до місця проживання або тимчасового перебування власника авто та подати такі документи:
Написати заяву на керівника місцевого управління ДФС про зміну митного режиму "транзит/тимчасове ввезення" на митний режим "імпорт". Потім доставити автомобіль до найближчої зони митного контролю та здійснити розмитнення авто.
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