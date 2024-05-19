Скільки готові заплатити українці, щоб не воювати, якби була така можливість

В Україні вже багато років йде повномасштабна війна, але, далеко не всі мають можливість та бажання йти на фронт, тому сталє цікаво, скільки українці теоретично, готові заплатити, щоб не воювати.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -опитування merezha.prava.

Скільки готові заплатити українці, аби не воювати

Українці відповіли по-різному, певно, виходячи зі свого рівня життя, або ж фантазуючи над великими сумами, які зможуть допомогти у цьому питанні, адже таким питанням можна оцінити життя кожного.

Тож, українські чоловіки та жінки висловили свою думку з цього приводу, і звучать вони так:

"У мене дитина хоче продати квартиру мою двокімнатну, щоб не йти до війська"

"Мільйона три-чотири доларів. За долари все у нас"

"Я думаю, людям не шкода було б 50% від своєї заробітної плати"

"Немає такої суми, бо у всіх різна зарплатня. Те, що окей для депутатів, не окей для більшості людей"

"Це провокаційне питання, і я хотів би, щоб ви їх не задавали просто так"

"Я гадаю, раз на рік потрібно десь 100 або 200 тисяч"

"Я проти цього, тому що війна, потрібні люди"

"20 тисяч, 30 тисяч на місяць, та не всі так потягнуть, ну 10-20"

"10 тисяч, мабуть американських, мінімум треба дати державі й тимчасово бути в тилу"

"А ви знаєте, я в цю політику не граюся".