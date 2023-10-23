Скільки діє ваш електронний рецепт: в Україні змінили терміни

Що потрібно знати українцям

Тепер термін дії електронного рецепту тепер складає:

10 календарних днів - на наркотичні лікарські засоби;

30 календарних днів - на ліки за програмою реімбурсації (“Доступні ліки”);

90 календарних днів - на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом.

Запам'ятайте, що відлік йде з дати створення такого е-рецепту (тобто коли лікар поставив електронний підпис). Так що цього часу абсолютно достатньо, щоб отримати потрібні ліки у найближчій аптеці.

Для того, щоб знайти необхідну аптеку, скористайтеся цим посиланням.

До речі, в Україні спростили одержання першого електронного рецепту. Тепер для цього йти до лікаря необов'язково.

Раніше пацієнт міг отримати перший електронний рецепт без візиту до лікаря лише у разі гострих чи хронічних захворювань. У всіх інших випадках він мав обов'язково приходити на прийом до лікаря.

"Тепер же ця вимога не є обов'язковою. Це означає, що навіть якщо пацієнт звертається до лікаря дистанційно вперше, лікар має право прийняти рішення про виписку електронного рецепту на ліки без проведення особистого прийому пацієнта", - сказано в повідомленні.