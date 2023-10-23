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Скільки діє ваш електронний рецепт: в Україні змінили терміни

Фото: Скільки діє е-рецепт в Україні (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Українцям розповіли, як отримати ліки за електронним рецептом трохи згодом, якщо зараз їх немає в аптеці. Зазвичай, у таких випадках пацієнтам можуть запропонувати в аптеці замовити необхідний препарат.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на Національну службу здоров'я в Telegram.

Що потрібно знати українцям

Тепер термін дії електронного рецепту тепер складає:

  • 10 календарних днів - на наркотичні лікарські засоби;
  • 30 календарних днів - на ліки за програмою реімбурсації (“Доступні ліки”);
  • 90 календарних днів - на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом.

Запам'ятайте, що відлік йде з дати створення такого е-рецепту (тобто коли лікар поставив електронний підпис). Так що цього часу абсолютно достатньо, щоб отримати потрібні ліки у найближчій аптеці.

Для того, щоб знайти необхідну аптеку, скористайтеся цим посиланням.

До речі, в Україні спростили одержання першого електронного рецепту. Тепер для цього йти до лікаря необов'язково.

Раніше пацієнт міг отримати перший електронний рецепт без візиту до лікаря лише у разі гострих чи хронічних захворювань. У всіх інших випадках він мав обов'язково приходити на прийом до лікаря.

"Тепер же ця вимога не є обов'язковою. Це означає, що навіть якщо пацієнт звертається до лікаря дистанційно вперше, лікар має право прийняти рішення про виписку електронного рецепту на ліки без проведення особистого прийому пацієнта", - сказано в повідомленні.

 

Також читайте, як українцям безкоштовно отримати імуносупресанти після пересадки органів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні медики провели унікальну трансплантацію – пересадили одночасно два органи.

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