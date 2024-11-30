Скільки часу за життя ми витрачаємо на приготування їжі та миття посуду: ви будете вражені цифрами

Дослідження компанії Crock-Pot, виробника кухонної техніки, показало, що на необхідні кухонні справи людина за життя витрачає понад 61 000 годин. А це - майже 7 років.

Майже 319 днів йде на миття посуду, ще 277 днів - на нарізання овочів та 263 дні - на змішування їжі.

Попри те, що 40% респондентів насолоджуються процесом приготування, щоденні обов’язки можуть виснажувати. Майже п'ята частина опитаних зізналася, що з задоволенням віддавала б цей час для сексу.

Приблизно третина готова була б замінити цей час на читання хорошої книги, а 42% замінили б приготування та миття посуду на час на природі. 39% надали б перевагу перегляду фільму.

Ми всі любимо смачну їжу, але не завжди можемо знайти час для її приготування. Наше дослідження показує, що значна частина людей проводить значну кількість часу на кухні, готуючи обіди", - зазначила представник компанії Зої Макклін.

За життя ми встигаємо з'їсти близько 5068 гострих страв, 4992 смажених вечері, 4301 тушковану страву та понад 4000 - це піца та пироги.

"Час - це дорогоцінний товар, і те, як ми його проводимо, має вирішальне значення для нашого щастя та благополуччя. Час відпочинку потрібен для того, щоб наш мозок і тіло сповільнилося, відновили заряд і залишалися здоровими. Час для себе, для відпочинку та занять, які вам подобаються, є критично важливими для благополуччя, здоров'я та щастя", - сказала клінічний психолог доктор Емма Хепберн.