Скарби Nokia: архів дизайну легендарних телефонів розкрито за понад 20 років (фото)

Команда дослідників курирувала 700 записів і включила сховище з ще 20 000 одиницями зберігання і 959 ГБ спочатку цифрових файлів. Контент, який ніколи раніше не публікували, від Nokia, що випустила свій перший портативний GSM-телефон у 1992 році, не розчаровує.

Цифровий портал архіву перебуває у вільному доступі для всіх, хто цікавиться історією Nokia. Знайомство з різними продуктами і концепціями за два десятиліття саме по собі цікаве, але це лише одна з причин, щоб зазирнути в цей архів. Мабуть, найцікавіше тут те, що він показує, як ідеї та рішення впливали на продукти Nokia і як усе взаємопов'язано.

"Архів показує, як дизайнери втілювали бачення в конкретні форми, щоб їх можна було належним чином вивчити задовго до того, як вони стали реальністю", - сказала провідна дослідниця професорка Анна Валтонен у прес-релізі.

Безкоштовна платформа пропонує чотири тематичні фільтри: продукти, естетика, процес проєктування і стратегія проєктування.

Крім того, ви можете звузити пошук за конкретними роками, щоб краще розглянути часовий період вашої улюбленої моделі. Команда сподівається продовжити додавати контент у міру подальшого розвитку проекту.

Архів містить ескізи, фотографії та багато іншого (фото: Aalto University)