Скандальный нардеп стал церковнослужителем: фото с первой службы

Евгений Мураев благодаря протекции председателя фракции Оппозиционный блок в Верховной Раде Вадима Новинского стал иподиаконом митрополита Бориспольского Антония (Паканича) церкви Московского патриархата в Украине. Такое мнение по поводу полученного церковного чина написал пресс-секретарь спикера Верховной Рады Андрея Парубия Андрей Ковалев в своем Facebook.

"Олигарх Вадим Новинский подтянул своего друга Евгения Мураева в иподиаконы митрополита Бориспольского Антония (Паканича) Московского патриархата в Украине. Фото с богослужения в Иерусалиме в Великую Субботу", - прокомментировал Ковалев.

Иподиаконом называют церковнослужителя, который служит при архиерее во время выполнения им религиозных обрядов.

Кроме того, Андрей Ковалев прикрепил фотографии, на которых видно, что Евгений Мураев облачился в одежду священнослужителя УПЦ МП.

Евгений Мураев стал церковнослужителем (фото: facebook.com/andriy.kovalov)

Напомним, что ранее сеть бурно отреагировала на заявление Мураева.

Ранее мы писали, что политолог пояснил, почему из-за "семейных драм" Мураеву нельзя доверить страну.

Также в СМИ сообщалось, что Мураева купили под выборы президента Украины 2019.