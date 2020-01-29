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Скандальную Нелю Штепу засекли в магазине Киева: вышла скупиться (видео)

STYLERЖизнь    29.01.2020 - 22:26
Скандальную Нелю Штепу засекли в магазине Киева: вышла скупиться (видео)
Неля Штепа замечена в Киеве (фото: УНИАН)

Скандальная экс-мэр Славянска спокойно разгуливает по супермаркету Киева

Неля Штепа замечена в супермаркете Киева "Орнамент". Бывшая скандальная мэр Славянска, которая активно пропагандировала "русский мир" делала покупки в торговом центре "Орнамент". Ее заметила одна из покупательниц, которая начала ей задавать вопросы, видео опубликовали на странице в Twitter.

Женщина подошла к Штепе и задала ей вопрос, что же она делает здесь - в Киеве, и почему не находится в любимом ею Донецке.

"Штепа в ужасе съе*алась от простых вопросов, бросив тележку с продуктами. Кого это мне напоминает?" - подписали видео

"Что вы здесь делаете? Почему вы не в Донецке? Вы же такая любительница "русского мира", - спросила Штепу женщина в магазине.

Штепа начала отвечать что-то невнятное, а потом и вовсе бросила тележку с продуктами и начала спасаться бегством.

Пользователи сети отреагировали на появление скандальной Нели Штепы в магазине Киева.

  • Шмурдяка не дісталось таки.
  • Облейте ее зеленкой!!
  • Агенты ФСБ гуляют по Украине, как у себя дома.
  • А чего она не на лошади?
  • Респект цій жіночці! І слова потрібні знайшла. Якщо б цю Штепу на кожному кроці так питали, може щось і змінилося б на краще.

Скандальную Нелю Штепу засекли в магазине Киева: вышла скупиться (видео)Скриншот комментариев (Twitter)

Напомним, что недавно скандальная мэр Славянска и сепаратистка Неля Штепа заявила, что планирует снова баллотироваться на эту должность осенью 2020 года.

"Те, кто надеется, что меня закроют и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы, расслабьтесь. Я подам, я успею, никто меня не закроет, потому что эта статья неконституционная", - говорила Штепа.

На посту мэра Славянска Штепа была в в 2010 - 2014 годах. С 2014 по 2017 годы Штепа "отсиживалась" в СИЗО в обвинение в сепартизме, но потом октябре 2019 года ЕСПЧ признал нарушения со стороны Украины по делу Нели Штепы. Суд определил, что в отношении экс-мэра Славянска были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека. Ей выплатили 3, 6 тысяч евро компенсации.

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