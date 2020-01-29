Скандальну Нелю Штепу засікли в магазині Києва: вийшла скупитися (відео)

Неля Штепа помічена в Києві (фото: УНІАН)

Скандальна екс-мер Слов'янська спокійно розгулює по супермаркету Києва

Неля Штепа помічена в супермаркеті Києва "Орнамент". Колишня скандальна мер Слов'янська, яка активно пропагувала "русский мир" робила покупки в торговому центрі "Орнамент". Її помітила одна з жінок покупців, яка почала задавати їй питання, відео опублікували на сторінці в Twitter.

Жінка підійшла до Штепи і задала їй питання, що ж вона робить тут - в Києві, і чому не знаходиться в улюбленому нею Донецьку.

"Штепа в жаху се*алась від простих питань, кинувши візок з продуктами. Кого це мені нагадує?" - підписали відео

"Що ви тут робите? Чому ви не в Донецьку? Ви ж така любителька "русского мира ", - запитала Штепу жінка в магазині.

Штепа почала відповідати щось невиразне, а потім і зовсім кинула візок з продуктами і почала рятуватися втечею.

Неля Штепа і дуже допитлива громадянка.

Та зірваний банкет!!!

Смаколики Да!!!! pic.twitter.com/zxYVdTOnlt — Позивний Колим (@Kolym0224) January 29, 2020

Користувачі мережі відреагували на появу скандальної Нелі Штепи в магазині Києва.

Шмурдяка не дісталось таки.

Облийте її зеленкою!!

Агенти ФСБ гуляють по Україні, як у себе вдома.

А чого вона не на коні?

Респект цій жіночці! І слова потрібні знайшла. Якщо б цю Штепу на кожному кроці так плекали, може щось і змінилося б на краще.

Скріншот коментарів (Twitter)

Нагадаємо, що нещодавно скандальна мер Слов'янська і сепаратистка Неля Штепа заявила, що планує знову балотуватися на цю посаду восени 2020 року.

"Ті, хто сподівається, що мене закриють і я не зможу подати свою кандидатуру на вибори міського голови, розслабтеся. Я подам, я встигну, ніхто мене не закриє, бо ця стаття неконституційна", - говорила Штепа.

На посаді мера Слов'янська Штепа була у 2010 - 2014 роках. З 2014 по 2017 роки Штепа "відсиджувалася" у СІЗО у звинуваченню в сепартизмі, але потім в жовтні 2019 року ЄСПЛ визнав порушення з боку України у справі Нелі Штепи. Суд визначив, що відносно екс-мера Слов'янська були порушені дві статті Європейської конвенції з прав людини. Їй виплатили 3, 6 тисяч євро компенсації.