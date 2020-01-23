Скандальная экс-мэр Славянска Штепа заявила об участии в местных выборах

Фото: Неля Штепа (УНИАН)

Штепа возглавляла Славянск в 2010 - 2014 годах

Экс-мэр Славянска Неля Штепа, которая обвиняется в сепартизме, заявила об участии в местных выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее слова в эфире местного телеканал "S-plus".

Сообщается, что она планирует снова баллотироваться на эту должность осенью 2020 года.

"Те, кто надеется, что меня закроют и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы, расслабьтесь. Я подам, я успею, никто меня не закроет, потому что эта статья неконституционная", - сказала Штепа.

Отметим, что Штепа возглавляла Славянск в 2010 - 2014 годах.

Как сообщало РБК-Украина, Штепа получила 3,6 тыс. евро компенсации за нарушение права на свободу по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Отметим, в октябре 2019 года ЕСПЧ признал нарушения со стороны Украины по делу Нели Штепы. Суд определил, что в отношении экс-мэра Славянска были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека.

Напомним, Штепу задержали 11 июля 2014, в СИЗО ее удерживали до 20 сентября 2017 года. Экс-мэру Славянска инкриминировали статьи 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

Ранее Неля Штепа сообщала, что планирует вновь возглавить город.