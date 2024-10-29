Скандальну картину з бананом виставили на продаж через 5 років: за неї хочуть космічну суму

Концептуальний твір мистецтва під назвою "Комедіант" італійського художника Мауріціо Каттелана, який наробив багато галасу у 2019 році та був проданий колекціонерам за 120 000 доларів, знову повертається на аукціон. І зараз за банан, прикріплений скотчем до стіни, хочуть отримати півтора мільйона доларів.

Що відомо про цю концептуальну інсталяцію, її автора Мауріціо Каттелана та чому витвір мистецтва так подорожчав, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на CNN.

Банан зі скотчем

У 2019 році відомий італійський художник представив світу свою нову інсталяцію під назвою "Комедіант". Це був звичайний банан, який прикріплений до стіни сірим скотчем. Витвір мистецтва блискавично став популярним, у соцмережах виникла буря і дискусії про значення мистецтва не змовкали доволі довго.

Картина була виставлена у художній галереї Perrotin з шестизначною ціною. Банан був куплений у магазині Маямі, але в галереї казали, що його можна замінити - згідно з інструкціями автора.

Мистецький світ розділився щодо достоїнств роботи, хоча деякі критики вважали, що вона вкорінена в багатій традиції концептуальних робіт - починаючи з відомого навісного пісуара Марселя Дюшана - які ставлять під сумнів цінність самого мистецтва. Незабаром утворилися натовпи, відвідувачі виставки вишикувалися в чергу, щоб побачити вірусну інсталяцію.

Фото інсталяції облетіли всі ЗМІ та соцмережі, а згодом сталося неочікуване - художник-перфоманс Девід Датуна схопив банан зі стіни, почистив його та з'їв на очах у сотень приголомшених відвідувачів виставки. Пізніше Датуна сказав, що це була мистецька вистава, а не акт вандалізму.

Зрештою інсталяцію було видалено через занепокоєння громадською безпекою, а три примірники "банана" були продані на аукціоні.

Два були придбані приватними колекціонерами за 120 000 доларів, а третій був куплений за більшу (але не розголошується якою) суму і пізніше його подарували музею Гуггенхайма в Нью-Йорку.

В численних інтерв'ю Каттелан сказав, що "Комедіант" - це твір коментарів. Це "не жарт", а "відображення того, що ми цінуємо".

Над своєю інсталяцією митець працював цілий рік. Спочатку він хотів зробити фрукт зі смоли або бронзи, але ніяк не міг визначитися і завершити творіння. А у підсумку була створена інсталяція з бананом зі звичайного продуктового у Маямі.

Банан зі скотчем поклав початок бананової лихоманки в інтернеті. У художника з'явилося безліч наслідувачів з різних куточків світу. А ще банан став частиною тисячі мемів. А сам задум - приклеїти скотчем до стіни товар - використали десятки брендів.

Картина "Комедіант" Мауріціо Каттелана (фото: Getty Images)

Нова ціна бананової інсталяції

Аукціонний дім Sotheby's оголосив, що один з трьох перших примірників "Комедіанта" повертається в продаж - цього разу з оцінкою у півтора мільйона доларів.

За ці гроші переможець аукціону отримає рулон клейкої стрічки та один банан, а також сертифікат автентичності та офіційну інструкцію з монтажу роботи. У Sotheby's стверджують, що ні стрічка, ні, на щастя, банан не є оригінальними.

"Комедіант" - це концептуальний твір мистецтва, і фактичні фізичні матеріали змінюються з кожною інсталяцією", - повідомив представник аукціону.

Зараз особу продавця розкривати не хочуть і відомо, що аукціон відбудеться в листопаді. Поточний власник придбав роботу з колекції одного з початкових покупців.

"Збалансовуючи глибоку критичну думку та підривний дотеп, ця робота є визначальною для митця та нашого покоління. Якщо у своїй основі "Комедіант" ставить під сумнів саме поняття цінності мистецтва, то ставлячи робота на аукціоні… стане остаточною реалізацією його основної концептуальної ідеї - громадськість нарешті матиме право голосу у вирішенні його справжньої вартості", - сказав керівник відділу сучасного мистецтва Sotheby's Девід Гальперін.

Напередодні продажу картина буде виставлена у штаб-квартирі аукціонного дому в Нью-Йорку. Там її покажуть, перш ніж "Комедіант" вирушить у світове турне до Лондона, Парижа, Мілану, Гонконгу, Дубая, Тайбея, Токіо і Лос-Анджелесу.

Епатажний Мауріціо Каттелан

Італійський художник-самоук зі світовою славою, у якого головна мета - шокувати публіку. І це стосується всього, за що береться митець. Він також є скульптором і його візитна картка - екстравагантні воскові фігури, виконані в повний зріст.

Ще Каттелан відомий своїми оригінальними та часто шокуючими проєктами та піар-акціями. Наприклад - безголові коні, які ніби на ходу врізалися в стіну. Ще митець підпалював дитячі коляски, вішав воскові тіла малюків у міланському парку та ставив воскового Гітлера в кут на коліна.

А ще Каттелан створив справжній золотий унітаз - з 18-каратного золота.

У 2014 році він співпрацював з італійською компанією Gufram, яка на основі його творів створила лімітовану серію меблів: пуф у вигляді надкушеного шматка мила та курячих яєць, табурет у вигляді могильної дошки, вішалки-кактуси.