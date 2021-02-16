Скандальная педагог Бильченко отстранена от работы: меня будут убивать, как Бузину

Преподаватель Евгения Бильченко из НПУ им. Драгоманова, известная своими антиукраинскими и скандальными высказываниями временно отстранена от работы. Ее не уволили, но к ее делу хотят привлечь СБУ.

Об этом Бильченко рассказала в интервью "Сегодня" , а также сообщила, что у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.

"Первое – меня не уволили. Ибо нет ни одной статьи в трудовом кодексе, когда человека можно уволить за пост в фейсбуке. А научных претензий у них ко мне нет. Меня невозможно поймать на профнепригодности и уволить за мою научную деятельность", - рассказала профессор культурологии.

По словам педагога, то, что ее хотят привлечь к ответственности за посты в соцсетях - это смешно. Сейчас у нее нет точной информации, также ее не дают ее адвокату.

"Мне не известно, сформирована ли такая комиссия и входят ли в ее состав представители СБУ, прокуратуры, следственных органов, которые будут разбирать контент моих лекций на предмет наличия в них информации, которая подрывает государственный авторитет Украины и попадает под статью 111 – измена Родине. Все это смешно. Я читаю лекции по Древнему Востоку и западной философии постмодерна… Меня просто подвесили в воздухе", - пожаловалась Бильченко.

Педагог по-прежнему получает зарплату, хотя не работает со студентами. У нее начались очень большие проблемы со здоровьем и свою страницу в Facebook она закрыла. Считает, что она уже все сделала для "просвещения" людей.

"Я надеялась, что все это утихнет, как утихают все медиаволны. Но этого не происходит, угрозы усиливаются. И я думаю, что они будут меня увольнять или убивать, как Бузину. Вот и все... Меня просто загнали в угол постоянными нападками", - сказала профессор.

Бильченко рассказала, что сейчас очень страдает из-за угроз.

"У меня сильно подорвалось здоровье, начались кишечные кровотечения, и через 10 дней меня ждет колоноскопия, это без вариантов. На нервах у меня все просто полетело… Сегодня была на приеме у врача. По этой причине я больше не хочу использовать свою страницу, как поле проявления бесов. Я показала миру уже достаточно...", - резюмировала она.