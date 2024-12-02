Скандальна зірка "Супермами" знімає будинок за 200 тисяч: як він виглядає

Вона опублікувала декілька фото у сториз, на яких позує із донькою Мішель.

"Ми переїхали до нового будинку. Багато хто вже це помітив", - зазначила блогерка.

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Також вона написала, що переїзд сім'ї коштував дуже дорого: вони купували нову побутову техніку, килими, дзеркала та багато іншого.

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Проте тепер, за її словами, всім членам сім'ї вистачає місця. На фото можна побачити двоповерховий будинок із басейном та терасою на другому поверсі. Оренда такого будинку коштує приблизно 4,5 тисяч доларів на місяць.

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Хто така Стася Макєєва

Справжнє ім'я блогерки - Анастасія, їй 25 років. Дівчина народилася та виросла у Харкові.

Одружена з Олександром Буряком. Разом пара виховує 3-річну доньку Мішель та сина Марселя, який народився 13 вересня 2024 року в результаті кесаревого розтину.

Прославилася завдяки телешоу "Супермама". Там вона розповіла, що зараз заробляє більше за свого чоловіка, оскільки його бізнес постраждав через повномасштабну війну.

Також вона розповідала, що заробляє завдяки рекламним інтеграціям близько 30 тисяч доларів на місяць.

Випуск із блогеркою у проекті "Супермама" набрав майже 5 мільйонів переглядів на Youtube. У Instagram за нею стежать 1 мільйон користувачів, у TikTok - понад 2 мільйони.

Макєєва часто записує відео з блогером Олегом Машуковським, який нещодавно продемонстрував результати свого схуднення.

Стася з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)

Також останнім часом блогерка часто потрапляла у скандали. Один із них пов'язаний з тим, що дівчина, незважаючи на повномасштабне вторгнення, веде свої соцмережі російською мовою.

Макєєва в одному з інтерв'ю відзначила, що займається з репетитором, але думати українською вона не може. Також вона вважає, що війна не закінчиться, якщо всі перейдуть на українську.