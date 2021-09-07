После скандала с Инстасамкой в Украину хлынули российские "молодежные" звезды

Так, например на сайте продажи билетов О-ticket уже анонсированы выступления в Украине таких себе молодежных исполнителей. Они планируют выступить 12 сентября на ВДНГ в Киеве.

"Героини teen-попа и кьют-рока Мэйби Бэйби, Алена Швец и Дора выступят в Киеве 12 сентября. В 19 павильоне ВДНХ пройдет фестиваль "ЇЇ ФЕСТ", который объединит смелых и успешных представительниц молодежной сцены. Они завоевали аудиторию искренностью и яркими образами, собрали миллионы подписчиков в TikTok и сотни миллионов стримов на различных платформах", - так анонсируют артистов на сайте.

Вот такие незатейливые песни исполняет Мейби Бейби.

Мейби Бэйби - Ахегао

А вот композиция про портвейн и сигареты певицы Алены Швец, текст поражает.

Алена Швец - Портвейн

Также на одноименном сайте можно купить билеты на LIZER, JEEMBO, PYROKINESIS, OG Buda, LIDA. Все они едут из России. Эти исполнители будут выступать в Харькове, Днепре и Киеве.

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Но, если об этих артистах, знает только молодежь, то такие коллективы, как Ногу свело и Баста - очень популярны и у среднего поколоения. Они тоже не брезгуют зарабатыванием денег на украинцах.

Напомним, что, например, в 2017 году артист Баста попал в "черный список" Министерства культуры, как деятель, который представляет угрозу национальной безопасности Украины. Причина - посещение оккупированного Крыма.

Солист группы Ногу свело Максим Покровский - не исключение, он также посещал оккупированный Крым и внесен в черный список "Миротворца". Но это не стало помехой для коллектива и вот уже 24 сентября в Днепре анонсирован их концерт.

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Интересно, что на концерты российских артистов цены на билеты значительно "кусаются". В среднем они стартуют от 700 гривен.