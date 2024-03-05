ua en ru
Вт, 05 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скандал з МОЗ і екс-редакторкою каналу Медведчука отримав несподіване продовження: деталі

Вівторок 05 березня 2024 13:09
UA EN RU
Скандал з МОЗ і екс-редакторкою каналу Медведчука отримав несподіване продовження: деталі Дар'я Гордійко заявила, що відмовляється від посади (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Екс-редакторка медвечуківського каналу ZIK Дар'я Гордійко, навколо якої розгорівся скандал через призначення її на керівну посаду у "Центрі громадського здоров'я" від МОЗ, заявила, що відмовляється від посади.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Гордійко у Facebook.

Реакція Гордійко на скандал

Після масового обурення через призначення Гордійко очільницею комунікаційного відділу в ЦГЗ, п'ятеро працівників одразу подали заяви на звільнення. Коли скандал вийшов у медійну площину, Гордійко заявила, що відмовляється із посади.

"Cancel culture. Береш ледь не кожного медійника і починаєш дивитися, де працював (така вже в нас професія, інтернет все пам’ятає). І там - 9 з 10 - буде Інтер, чи 112, чи Вєсті, чи zik, чи медіахолдинг Курченка. Іноді люди помиляються. Іноді серйозно. А іноді - коли це вигідно - видають свої маніпуляції і небажання працювати за високі принципи", - написала Гордійко.

Також вона зазначила, що зусилля сьогодні краще направити на спільну головну мету - боротьбу за перемогу. І її сім'я для цього докладає багато зусиль, адже її чоловік воює.

"Триматися за посади не бачу сенсу. Йду. Нам своє робити", - резюмувала Гордійко.

На її пост відреагувало багато колег-медійників. Деякі дорікають Дар'ї, що та просувала кремлівські наративи, працюючи на каналі Медведчука. Також вони зазначають, що подвиг її чоловіка, який зараз служить у ЗСУ, не виправдовує вчинку Гордійко.

Скандал з МОЗ і екс-редакторкою каналу Медведчука отримав несподіване продовження: деталіКоментарі під постом Гордійко (скриншот)

Що відомо про Гордійко

Раніше Дар'я працювала шеф-редакторкою медведчуківського телеканалу ZIK. За словами екс-комунікаційниці ЦГЗ Антоніни Доломанжи, Гордійко забороняла висвітлювати акцію протесту на Майдані й наголошувала, що їй "важлива лише професійність людини, а не її політична позиція".

А ще - Дар'я начебто просувала прокремлівські наративи та підігрувала російським наративам під час роботи на каналі ZIK, знімала деякі суспільно важливі матеріали з ефірів.

Раніше ми писали про скандал навколо УПЦ, яка дала нагороду військовому, але "передумала, бо він - відкритий гей.

Читайте також про те, що на "Міс Європа 2024" розгорівся скандал, бо росіянка і білоруска ображали українку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Медведчук сканал Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
Бунт у Раді? Парламент скасував засідання до кінця тижня: у чому причина
Бунт у Раді? Парламент скасував засідання до кінця тижня: у чому причина