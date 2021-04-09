Скандал с моделями в Дубае: покинуть страну смогут не все участницы

Модели из Украины, которые оскандалились после обнаженной фотосессии в одном из отелей в арабском Дубае , будут депортированы из страны. Однако покинуть страну все сразу они не смогут.

Что известно об украинских моделях, и кто вынужден будет остаться в Эмиратах, рассказали в материале " Сегодня ".

После скандала с фотосессией в Дубае личности 12 украинских моделей быстро установили в социальных сетях. Одну из них опознали по татуировке на ноге. Это 27-летняя Яна Грабощук. Девушка по образованию юрист, но по профессии не работала, а занималась модной работой хостес – встречала гостей в одном из модных киевских ресторанов.

Год назад Грабощук попробовала себя в роли модели и ее аккаунты в соцсетях наполнились пикантными снимками. На фото были элитные бассейны, отели, спортивные автомобили и зажигательные вечеринки. Благодаря ее фотографиям в Дубае, были идентифицированы почти все участники фотосессии в стиле "ню".

Для чего была организована фотосессия

Есть версия, что девушки снимались в рекламе для сайта для взрослых. Организатором якобы стал Виталий Гречин. Он гражданин США, служил в американской армии, но в последние годы жил в Киеве. Полтора месяца назад Гречин с размахом отпраздновал свой день рождения в Буковеле. На всех фото Гречин фигурирует с полуобнаженными девушками.

Еще одним фигурантом фотосессии считают владельца модельного бизнеса Стефан Клавэля, но он отрицает свою причастность.

"Я знаю ли не всех девушек. Но несколько из них – мои подруги. Мы вместе путешествовали, занимались спортом, праздновали мой день рождения. Они не из экскорт-сервиса! Те, кого знаю, – вообще обычно не фотографируются обнаженными! Они спрашивали, не хочу с ними в Дубай. Но у меня были дела в Киеве", - заявил бизнесмен.

Что будет с участниками скандальной фотосессии

Виталий Гречин якобы находится в арабской тюрьме и ему грозит до полутора лет заключения. Девушкам-моделям по закону шариата грозила до полугода тюрьмы, но украинки отделались легким испугом – их просто депортируют. Однако улететь в ближайшие дни из ОАЭ смогут не все – одна из девушек заразилась коронавирусом и покинет страну только после выздоровления.